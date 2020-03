Golpe durísimo al COI: Canadá anunció que no viajará a Tokio 2020

El día que el Comité Olímpico Internacional (COI) esbozó por primera vez la posibilidad de postergar los Juegos Olímpicos Tokio 2020 por la pandemia de coronavirus que azota al mundo entero, recibió de parte de la delegación canadiense, una de las más numerosas, un duro golpe que lo pone contra las cuerdas.

Desde Canadá informaron que en caso de persisitir la fecha original de comienzo (24 de julio), no enviarán ni a sus ateltas olímpicos ni a los paralímpicos, que comienzan a continuación de lo primero.

«El COC (Comité Olímpico Canadiense) y el CPC (Comité Paralímpico Canadiense) solicitan al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional y a la Organización Mundial de la Salud postergar los Juegos por un año», apelaron ambos organismos en un comunicado conjunto, apoyados por sus comisiones de atletas, las organizaciones deportivas nacionales y el gobierno de Canadá.

Se estima que otras naciones imitarán el ejemplo de los norteamericanos. En principio, tanto Australia como Argentina, opinaron que les parece erróneo no aplazar los juegos y pidieron formalmente la postergación de los mismos. Desde luego, las miradas estarán centradas en las potencias, con Estados Unidos a la cabeza, pero el margen de acción del COI, presionado por los principales patrocinadores, comienza a quedar acotado ante el grito desesperado de los deportistas.

BREAKING: The Canadian Olympic Committee and Canadian Paralympic Committee will refuse to send athletes to the Tokyo Olympics if the event is not postponed.The 2020 Games are currently set to begin on July 24. News release: pic.twitter.com/NT8twsqAXI

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) March 23, 2020