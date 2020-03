Solidaridad extrema: cura le dio su respirador a otro paciente y falleció de coronavirus

Un sacerdote italiano murió de coronavirus después de donar un respirador que sus feligreses le compraron a un paciente más joven. Giuseppe Berardelli, de 72 años, de Casino en la región de Lombardía, la más afectada de Italia, murió en un hospital local en los últimos días después de ser diagnosticado con el virus.

Berardelli había recibido un respirador, bien que escaseaba desesperadamente, por feligreses preocupados por su salud, pero decidió dárselo a un paciente más joven que no conocía pero estaba luchando por respirar debido al virus.

Fr. Giuseppe Berardelli, a 72-year-old priest who gave a respirator (that his parishioners had purchased for him), to a younger patient (whom he did not know), has died from #coronavirus.

«Greater love has no person…» (Jn 15:13) https://t.co/qXQ6knoE6n via @Araberara pic.twitter.com/uKxRNghire

