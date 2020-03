¿Un partido de Champions League desató la pandemia de coronavirus en Europa?

«Una bomba biológica», «el partido-cero» o al menos «un acelerador de la propagación del virus»: cada vez más especialistas y responsables italianos apuntan al partido de Champions League entre Atalanta y Valencia como el origen de la explosión de casos de coronavirus en Lombardía, la región más afectada en Italia.

Ese día, 19 de febrero, se juntaron 45.792 espectadores en el estadio de San Siro de Milán para ver como el Atalanta, en sus primeros octavos de final de la Champions League, derrotaba por 4-1 al Valencia.

Decenas de miles de bergamascos realizaron el breve desplazamiento, en colectivos, autos o tren, para el que era el partido más importante de la historia del modesto Atalanta. Algunos fueron directamente al estadio, otros pasaron la jornada en la ciudad, tomando cervezas y confraternizando con los hinchas del Valencia alrededor de la plaza del Duomo. Todos viajaron después en subte a San Siro.

Tras el partido, los hinchas del Atalanta celebraron la espectacular victoria comiendo y bebiendo cerveza. La amenaza parecía entonces lejana. Pero sólo dos días después del partido, Adriano Trevisan fallecía a los 78 años cerca de Pádua y se convertía en la primera víctima mortal del coronavirus en Europa.

A tutti i tifosi arrivati dalla bergamasca, da altre regioni e persino dall’estero, e a tutti coloro che ci hanno sostenuto da casa… GRAZIE! 🖤💙

To all the fans from Bergamo, from other regions and even from abroad, and to those who supported us from home… THANK YOU! 🖤💙 pic.twitter.com/yRY7jNBwYD

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 20, 2020