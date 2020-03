Los hermanos Palacios dialogaron con Fervor Deportivo: “Queremos cumplir más sueños”

Los futbolistas Julián y Matías, además de su papá Braulio, fueron los protagonistas destacados en la mañana de Radio Don 101.5. “Estamos cumpliendo sueños”, contaron instantes después de finalizar con el entrenamiento programado adentro de su casa.



Desde General Pico, los hermanos que juegan en San Lorenzo de Almagro contaron sus sensaciones en el programa deportivo de Radio Don 101.5. El primero en aparecer fue Julián. “Ojalá que en este 2020 siga viviendo cosas buenas (en lo futbolístico); todavía no caigo”, contó el volante. “El año pasado tenía ganas de dejar el fútbol porque sentía que el esfuerzo que estaba haciendo no servía”, aseguró el volante de 21 años que días atrás renovó el contrato con el “Ciclón” y pasó a tener una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares (misma que su hermano).

Instantes después fue Matías quién habló con Radio Don: “Cuando fue pasando el tiempo me di cuenta las cosas que logró”. El campeón en más de una ocasión con la selección Argentina, agregó que “en San Lorenzo se armó un muy lindo grupo” y que “el sueño que uno tiene de chiquito es ir progresando en la vida y si Dios quiere jugar en Europa”. El adolescente de 17 años estuvo muy cerca de llegar a Almería y no se descarta que el pase se realice en el próximo mercado: “Me gusta mucho el fútbol de España, aunque miro todos los torneos”. Y cerró: “Si le sirve a San Lorenzo y me sirve a mí, el próximo destino será Europa”.

Por último, Braulio “Chino” Palacios también dialogó con Fervor Deportivo y expresó que por el coronavirus está “disfrutando en familia con los chicos, no de la mejor manera pero teniéndolos en casa”. En lo personal, el exfutbolista y director técnico confirmó que tiene una posibilidad firme de trabajar en la captación de futbolistas: “Ayer tuve una propuesta para trabajar con una empresa de jugadores; quieren empezar a llevar jugadores de la zona a Buenos Aires”. Si alguno de sus hijos se va a Europa, confirmó que “lo acompañarán un tiempo y una vez que se encaminen van a querer hacer su vida solos”. Por último, aseguró que la llegada de Matías a Almería es una posibilidad pero también “hay otros clubes dando vueltas”. ESCUCHE EL AUDIO.

Comentarios

Comentarios