En Eduardo Castex ya se labraron 75 causas judiciales por violar la cuarentena obligatoria

«Parece que la gente no entiende que debe quedarse en la casa, no entiende que debe cambiar hábitos, no entiende que se debe preocupar por los hijos. Acá estamos notando muchas falencias y estamos atravesando una situación grave donde está en juego la vida mía, de ustedes, de nuestras familias y de todos», se quejó ayer el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, David Bazán, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

En las últimas 48 horas, la policía castense procedió a demorar 23 personas, entre los cuales había cinco menores de edad; y secuestró cuatro vehículos y cinco motos. Desde que comenzó la cuarentena obligatoria ya se labraron más de medio centenar de causas judiciales.

«Alrededor de 75 personas ya están notificadas en actuaciones judiciales, entre los cuales hay dos reincidentes que fueron formalizados y próximamente se definirá el arresto domiciliario», detalló Bazán. «Ya tenemos un caso confirmado de coronavirus en La Pampa y esto hace que se deban extremar las medidas de prevención, pero parece que la gente todavía no entiende» que estas medidas sanitarias están destinadas a evitar la propagación del coronavirus, agregó el entrevistado.

-Bazán, ¿qué argumentan le brindan las personas que con interceptadas en infracción en la vía pública?

-En algunos casos las respuestas son irrisorias, en otros casos no pueden dan una razón veraz. La única gente que puede circular son las que están comprendidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia que emitió el presidente de la Nación; pero el resto se debe quedar en la casa. Y más cuando hay horarios determinados para el funcionamiento de los comercios. Cuando cierran los comercios, ya no hay justificativos para andar en la calle. Hemos encontrado gente a las 22 horas, anda dando vueltas en la calle. Y nos están pidiendo que este es un virus riesgoso, y nos tenemos que quedar dentro de las casas.

