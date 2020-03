Pechín calificó «vergonzante» la reivindicación de la dictadura del dirigente de Guatraché

El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Julio «Tito» Pechín, consideró «vergonzante» el posteo que realizó un dirigente pampeano de Cambiemos, en el que reivindicó la última dictadura militar. Además deslizó la Justicia tendría que investigarlo de oficio y aseguró que no se trata de un afiliado al «radicalismo».

El martes, al cumplirse el 44 aniversario del Golpe Cívico Militar, Hernán Haspert, un ex candidato a concejal de Guatraché por el frente Cambiemos durante las últimas elecciones provinciales, posteó una foto de un Falcon verde con la leyenda: «Feliz día de la patria». En los días anteriores ya había realizado otras publicaciones que también reivindicaban a la dictadura. Haspert fue como séptimo candidato a concejal de la lista que encabezó el actual intendente de Guatraché, Sergio Arrese.

Pechín consideró que la conducta del Haspert no resiste ningún análisis, dado que se trata de una «declaración vergonzante». «En lo personal y como a todas las personas de bien, me cayó muy mal. No resistiría ningún análisis esta declaración, pero como partido tenemos que salir a contestar. Esta declaración es vergonzante, y la Justicia, de tener tiempo, debería ocuparse de este hombre de oficio, porque está violando la ley de defensa de la democracia y haciendo una apología del delito, con algo tan significativo como un Falcon verde», señaló. «Son los sinsabores que tiene integrar una alianza, y en esto dejo de lado a Sergio Arrese que no estaba muy contento con la alianza y ahora está mucho menos», agregó.

Pechín dio cuenta que desde la mesa directiva del Comité Provincia se mostró «un amplio enojo» con la conducta de Haspert, y que si bien para algunos no «valía la pena contestarle, tampoco podíamos quedarnos callados». Agregó que no se trata de un «afiliado al radicalismo», y «ante semejante ofensa», se puso «en la piel de aquellos que perdieron algún familiar durante la dictadura».

“ES UN DELITO”

El diputado provincial Martín Balsa (Frejupa) también repudió el posteo de Hernán Haspert, en el que reivindicó la dictadura militar. «Un partido con la tradición democrática que tiene el radicalismo debería expulsar a alguien que ha hecho apología del delito en las redes sociales de forma totalmente impune», dijo.

Además, «ante este tipo de declaraciones que no son simples opiniones de un ciudadano en democracia, sino que son lisa y llanamente un delito», les pidió a «los dirigentes radicales que demuestren que están a la altura de lo que en su momento representó el partido de Raúl Alfonsín, que fue quien impulsó el juicio a las juntas militares, lo cual permitió que todos los argentinos conociéramos las atrocidades que se habían cometido en todo el país durante la funesta dictadura cívico-militar».

Balsa recordó que Haspert a menudo en su red social «hace este tipo de defensa de la dictadura y de los crímenes más atroces», sin que haya merecido repudio alguno de sus correligionarios que lo han premiado incluyéndolo en la lista de concejales de Cambiemos en las últimas elecciones».

El dirigente político del norte pampeano pidió el repudio del resto de las fuerzas políticas de la provincia, dado que «la democracia no pertenece a un solo partido, sino que es un pacto de convivencia que forma parte del patrimonio de todos los argentinos, cualquiera sea su ideología y que ha costado mucho esfuerzo construir y defender desde 1983 hasta hoy».

