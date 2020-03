Murió un hombre que cumplía el aislamiento tras llegar de Miami y se investigan las causas

Un hombre de 70 años que este martes había arribado en un vuelo procedente de Miami y permanecía cumpliendo con el aislamiento obligatorio en un hotel del barrio porteño de Recoleta se descompensó, fue llevado al hospital Fernández y murió anoche por causas que se investigan, informó hoy el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

El hombre había llegado el martes junto a su esposa en uno de los vuelos que trajo de regreso al país a argentinos que se encontraban varados en Miami y ambos fueron trasladados junto a otros 17 pasajeros para cumplir el aislamiento obligatorio.

«En la primera revisación médica se detectó que no presentaba síntomas de coronavirus, que estaba en buen estado de salud y que tenía antecedentes de gota, una forma común y dolorosa de artritis que afecta las articulaciones y tejidos por un nivel elevado de ácido úrico en sangre», indicó el Gobierno porteño en un comunicado.

El texto oficial señaló que «el miércoles volvió a ser revisado y no tenía temperatura», mientras que «ayer, jueves, fue revisado tres veces».

«En las dos primeras, a las 8.30 y a las 14, no presentaba síntomas. A las 17, pidieron asistencia desde la habitación por pérdida de temporal de espacio y tiempo y aparición de fiebre», detalló la información oficial.

«La médica que lo atendió recomendó estudios por síndrome confusional, se llamó al SAME y fue llevado al hospital Fernández, donde falleció a las 22.13», precisaron desde el Ejecutivo porteño.

«Se espera los resultados de los análisis para determinar las causas de su muerte», agregó el comunicado del gobierno de la Ciudad.

