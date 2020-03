Investigan a un empresario de Santa Rosa por hostigamiento sexual

La Justicia pampeana comenzó una investigación de oficio por «hostigamiento sexual» en la que estaría involucrado un reconocido empresario santarroseño. En la causa interviene el fiscal de delitos que impliquen Violencia Familiar y de Género, Marcos Sacco, junto a la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia y el Area de Trata de la Policía.

La investigación surgió a raíz de una serie de publicaciones que se viralizaron en las redes sociales, donde se revelaban los diálogos que aparentemente tenía un reconocido empresario de la ciudad con menores de edad en Instagram. En esos intercambios, el hombre enviaba mensajes con connotación sexual.

Ante esto, fuentes judiciales informaron que desde la Fiscalía se tomó conocimiento el sábado por la noche y que, ante el contenido de los mensajes, se decidió iniciar una investigación preliminar «de oficio» y que actualmente se está intentado rastrear a las presuntas víctimas «para hacer la denuncia y tener certeza de que eso es cierto, y no un escrache social como por ahí suele suceder».

En ese sentido, aclararon que «la investigación está orientada a ver la veracidad de esos mensajes y la posibilidad de que haya una víctima respecto de esos mensajes, pero no se arma respecto del hombre, sino que indirectamente va a ser investigado. Esto se debe a que el nombre del hombre que figura en las redes quizás es figurativo, o no coincide el nombre real con la persona que lo mandó».

Por estos motivos, actualmente están trabajando «para recabar datos, buscando a las víctimas y victimarios, para tener certezas de eso chats, porque si bien hay dos o tres publicados, es a modo de escrache y no sabemos realmente si se contactó este supuesto hombre con las chicas».

De todas maneras, por lo que se expone en los mensajes, indicaron que se trataría de «hostigamiento sexual o del delito de grooming, que está tipificado en el Código Penal. Pero la investigación en principio se caratula como preliminar, una vez que tengamos elementos veremos hacía dónde apunta».

SECUESTRO DE BIENES INFORMÁTICOS

A su vez, precisaron que hasta el momento no se realizó ningún allanamiento ni secuestro de bienes informáticos. A su vez, tampoco se tomó declaración de las menores.

«Estamos tratando de rastrearlas», remarcaron y precisaron que en esa tarea se encuentra el Area de Trata de la Policía en forma conjunto con la División de Análisis de Telecomunicaciones

VIRALIZACIÓN

Por otro lado, anticiparon que también están investigando una situación similar de «hostigamiento sexual», que también fue viralizado en las redes y que, en este caso, involucraría a personas mayores de edad.

