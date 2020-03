Supermercadistas de Castex disponen de ventas on line para adultos mayores y grupos en riesgo

Los supermercados castenses se están “aggiornando” a las necesidades que planteó la cuarenta obligatoria para evitar la propagación del coronavirus, y dispusieron canales de compras “on line”, con entrega a domicilio. Este servicio está destinado para todos los pobladores, pero fundamentalmente para los adultos mayores y los grupos encuadrados en los denominados “grupos de riesgo”.

El supermercadista Pablo Barretta, de Supermercado Don Pedrín, destacó que tienen desde hace tiempo “una página de compras on line que actualmente nos sirve mucho para las personas que están en grupos de riesgos y hacemos la entrega a domicilio con un posnet móvil si quieren pagar con tarjetas”. Y aconsejó que las personas que tengan alguna duda “se pueden contactar por teléfono y los guiamos para que puedan hacer las compras en el sitio web donde están todos los precios actualizados”.

Por su parte, supermercados Plan Co dispuso una alternativa de compras por WhatsApp, haciendo los pedidos al teléfono 2334 415321. El supermercadista Pablo Scheffer destacó que desde hace varios días ya “ofrecemos la posibilidad de que las personas que están en los grupos de riesgos puedan hacer los pedidos de las compra por WhatsApp y después se hace el traslado a sus casas”.

MEDIDAS DE HIGIENE

Barretta indicó que en el céntrico supermercado castense “estamos tomando medidas de seguridad e higiene, pusimos líneas de separación para concientizar a la gente”. “También compramos mascaras faciales porque el barbijo no tapa los ojos, y no las queríamos usar para no espantar a la gente, pero las vamos a tener que usar”, explicó.

Por su parte, Pablo Scheffer detalló que en los supermercados Plan Co “hemos tomado algunas medidas para extremar la limpieza en todas las áreas, les pedimos a los clientes que resguarden distancias entre sí, limpiamos los carros después del uso de cada cliente, lavamos los pisos con lavandina varias veces al día”.

ABASTECIMIENTO

Desde Supermercados Don Pedrín indicaron que momentáneamente el abastecimiento “es normal y no creo que haya desabastecimiento”, pero reconoció que hay algunos productos que los proveedores “mueven los precios, pero no hay aumentos generalizados”.

Scheffer coincidió con Barretta. “No hay aumentos de precios alocados”, pero admitió que algunos productos actualmente no se consiguen. Ejemplificó con el caso del alcohol en gel: “los proveedores no aumentaron los productos, pero sacaron las bonificaciones y no pasaron lista de precios, pero seguramente demorará la reposición”. “En los productos de limpieza aumentó la venta de productos de limpieza y desinfección, pero no hubo un descontrol como ocurrió en los grandes centros urbanos que muestran los canales de Buenos Aires”, concluyó Scheffer.

