Especialistas advierten a los oftalmólogos que extremen los cuidados y estén alertas a derivar a los pacientes, sobre todo si la persona presenta fiebre, tos u otro cuadro clínico compatible.

Aunque sea poco frecuente, la conjuntivitis puede ser un síntoma de coronavirus, por lo que advierten a los oftalmólogos que extremen los cuidados y estén alertas a derivar a los pacientes, sobre todo si la persona presenta fiebre, tos u otro cuadro clínico compatible, aseguraron hoy especialistas.

“Los pacientes con Covid-19 pueden presentar una congestión conjuntival anormal tipo conjuntivitis y, en otros casos, una conjuntivitis folicular similar a las patologías virales”, indicó a la Agencia CyTA el doctor Víctor Reviglio, profesor e investigador en oftalmología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Córdoba y jefe de Servicio del Instituto de la Visión Cerro del Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba.

Reviglio fue uno de los autores de una publicación en la revista “Medical Hypothesis, Discovery & Innovation in Ophthalmology” que expresó que «pacientes que se presentan (…) con conjuntivitis y poseen factores de riesgo asociados (viaje a áreas de alto riesgo, contacto con personas que regresaron de tales áreas o aquellos que se sabe que están infectados) pueden transmitir la infección Covid-19 incluso antes de experimentar otros signos y síntomas de infección»

En este sentido, los investigadores alertaron que «los oftalmólogos pueden ser la primera línea de exposición porque un paciente recién infectado podría buscar atención para conjuntivitis aguda».

“Si el paciente presenta síntomas de conjuntivitis en conjunto con fiebre o tos, con o sin síntomas respiratorios manifiestos, es altamente probable que sea portador del Covid-19 y debe comunicarse o dirigirse al área de recepción general de pacientes con sospecha de esa enfermedad, nunca ir directamente a un centro monovalente o servicio de oftalmología”, señaló Reviglio.

El 25 de marzo varios medios publicaron las declaraciones de una enfermera de Estados Unidos, Chelsey Earnest, que decía que los pacientes que llegaban más graves tenían los «ojos rojo» como «alérgicos».

«Tuvimos pacientes que solo tenían los ojos rojos como el único síntoma que vimos y fueron al hospital y murieron», señaló Earnest.

El artículo de la Agencia CyTA recordó que la relación de la oftalmología con el Covid-19 no es nueva. El oftalmólogo chino Li Wenliang, el primero en informar al público sobre la epidemia de neumonía por coronavirus, murió de forma fulminante después de atender a un paciente infectado que concurrió al control oftalmológico por glaucoma.

“Actualmente, la Academia Americana de Oftalmología (AAO) sugiere solo la atención de pacientes de urgencias oftalmológicas. Se están implementado videoconferencias o consultas telefónicas”, explicó Reviglio.

No obstante, si la consulta de urgencia debe ser personal, la AAO aconseja que los profesionales «utilicen equipos o vestimenta de protección, tales como lentes o mascara de acrílico, barbijo (en paciente sospechoso o infectado, barbijo N95) y batas descartables».

La Sociedad Argentina de Oftalmología recomendó a la comunidad de profesionales que mantengan las salas de espera con la menor cantidad de pacientes posibles, que traten de postergar las consultas que no impliquen cierta urgencia y que desde el ingreso realicen un triaje infectológico con secretarias y administrativos que ayude a detectar casos sospechosos de coronavirus.

“En este momento de pandemia, es prioritario establecer los controles mínimos y solo de urgencias oftalmológicas para así evitar los posibles contagios de pacientes y personal de salud interviniente, ya que estudios recientes demuestran la posibilidad de sobrevida del virus en diferentes superficies durante horas o días”, concluyó Reviglio .

