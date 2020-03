La madre en la reunión del Comité de Crisis de La Pampa y el hijo detenido por violar la cuarentena

El hijo de una diputada provincial y de un ex funcionario provincial, promotor y defensor de la «mano dura» en La Pampa, fue demorado -el sábado pasado- por efectivos de la Policía de La Pampa por violar la cuarentena obligatoria que dictó el Gobierno Nacional para frenar el avance del coronavirus. Según informaron fuentes oficiales, el muchacho -de 18 años- se encontraba caminando junto a una joven por la vía pública y no pudieron justificar por qué no se encontraban en su residencia. Ahora, el Ministerio Público Fiscal (MPF) le abrirá una causa judicial por incumplir con el aislamiento.

Tomás Tierno, el hijo la legisladora Sandra Fonseca y del ex ministro de Seguridad Juan Carlos Tierno, fue demorado el sábado por la noche junto a otra joven -también mayor de edad- cuando caminaban por las calles del barrio santarroseño de Colonia Escalante Sur, en plena cuarentena obligatoria.

El hecho ocurrió cerca de las 20.30, cuando ambos jóvenes fueron vistos en la esquina de Márquez y Gentili. Las fuentes consultadas precisaron que ambos no pudieron argumentar por qué motivo estaban incumpliendo con el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional.

En consecuencia, fueron hasta las dependencias de la Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa, donde fueron notificados de la infracción. Finalizados los trámites correspondientes, un par de horas después, ambos jóvenes recobraron la libertad.

Dentro del listado

Cada jornada, las diferentes dependencias policiales elevan hacia el Ministerio Público Fiscal un listado con los nombres de los ciudadanos y ciudadanas que fueron encontrados en la vía pública violando la cuarentena obligatoria. Dentro de la lista, se encuentra una persona apellidada Tierno. «En el listado de las personas demoradas, en función del decreto 297/2020 y en función judicial, una de las personas es de apellido Tierno», confiaron fuentes judiciales al diario La Arena.

«En todas las causas que se están notificando, sea con demora o en libertad, se está iniciando un sumario prevencional y, oportunamente, será elevado al Ministerio Público Fiscal», completaron desde el MPF, dando a entender que el joven -junto a la pareja que lo acompañaba- deberán afrontar una causa judicial por este incumplimiento.

Que paguen los padres

La detención del hijo de Tierno, que en más de una ocasión promovió el endurecimiento de las penas, trajo el recuerdo de una de las tantas iniciativas que tuvo el ex funcionario. El hecho data del mes de marzo de 2005, cuando ejercía el cargo de ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad. En aquel entonces, giró un proyecto a la Cámara de Diputados de La Pampa donde se habilitaba a los fiscales a iniciar causas penales contra los padres de menores de 18 años que cometieran delitos o infracciones.

Hubiera sido realmente irónico que, en caso de que la norma hubiera prosperado y que su hijo sea menor, Tierno sea juzgado por las mismas normas que él incitó ¿Habría estado de acuerdo con pagar las consecuencias?

