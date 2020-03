Médica de Castex en la lucha contra el coronavirus en Córdoba: «Estamos en la trinchera para lo que se viene»

La joven castense Mayra Peralta está realizando las últimas semanas de la residencia de cirugía general en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, y el año pasado realizó una capacitación en cirugía de pared abdominal en el Hospital 9 de Octubre en Valencia (España). La entrevistada destacó que si bien su especialidad es la cirugía general, por la pandemia de coronavirus “las cirugías programas no se harán”. “Se operaran pacientes de urgencias y oncológicos; y cuando no tenga cirugías tendré que estar ocupada en otro lado. Y el resto de médicos de algunas especialidades serán destinados para otros roles, todos estaremos en el frente de batalla y en la trinchera para enfrentar lo que se nos viene”, relató la entrevistada en Radio DON 101.5 Mhz.

El Sanatorio Allende es un “centro médico de referencia en Córdoba”. Tiene un edificio en la zona céntrica de La Docta, y otro en la zona norte, pero además proyecta un centro de salud en la zona sur de la ciudad mediterránea. Para dimensionar la estructura, la médica cirujana Mayra Peralta relató que cuenta con 3.000 empleados, 16 quirofanos, 120 camas por sector, 23 camas de terapia y en el “centro del Cerro” hay 20 camas de terapia intensiva.

Actualmente el trabajo médico “se acrecenta para ir formando políticas para tratar de prevenir lo que se va a venir en las próximas semanas”, anticipó Peralta. “La curva (de casos de Covid 19) está creciendo diariamente con casos confirmados”, relató.

“Hasta ahora solamente se hacían análisis en el Instituto Malbrán (en Buenos Aires) porque era donde tenían los reactivos, y había muchos casos sospechosos que estaban demorando seis días en ser analizados. La descentralización de los análisis acelerará tener un mejor panorama de la situación a nivel nacional”, explicó la entrevistada.

OBRAS DE EMERGENCIA

En el Sanatorio Allende está pandemia provocó que se realicen algunas obras para atender a los pacientes infectados del Covid 19. “En la guardia del hospital céntrico se hizo un sector para los pacientes con problemas respiratorios y fiebre, para que no se aumente el contagio con pacientes que están en espera” por otras patalogías, dijo. “En el Sanitario en el barrio El Cerro se montó un consultorio de campaña con carpas, y ahí se atienden personas que viajaron al exterior, que tienen fiebre o síntomas respiratorios”, agregó.

CAPACITACIÓN EN ESPAÑA

Mayra Peralta realizó una capacitación de cirugía de pared abdominal en el Hospital 9 de Octubre en Valencia (España), donde cosechó relaciones laborales y amistades. Allí actualmente se está afrontando una de las mayores crisis sanitarias de su historia, donde hoy la epidemia de Covid-19 volvió a marcar un día negro en el calendario, con 849 fallecidos y 9.222 contagios.

“La medicina del primer mundo tiene mayores materiales, insumos, facilidades físicas y económicas que acá no tenemos. Por ejemplo, en un hospital en Barcelona los médicos tienen dispenser de ambos dentro del hospital, todos los días, no en situación de emergencias y aún así están colapsados esos hospitales”, relató.

“Entonces, tenemos que dimensionar que si países del primer mundo con medicina de primera, están desbordados; nosotros tenemos que aprovechar la suerte que tuvimos que primero les paso a ellos, porque eso nos da un tiempo de oro porque nosotros tenemos menos recursos. El aislamiento hay que hacerlo ahora”, destacó Peralta.

-Para no sufrir las consecuencias de Italia y España ¿la falta de presupuesto y tecnología lo podemos reemplazar con el tiempo de cuarentena?

-Sí. El pico va a llegar en algún momento, pero ese pico será menor en la medida que respetemos más las normas. Es un virus extremadamente contagioso. Es un virus muy contagioso, sin alta mortalidad. En Italia pasó que hubo muchos contagios, el virus se replica tan rápido que va mutando y va cambiando la virulencia. Y en la mayoría de los casos va a pasar como un síndrome gripal, como un resfrío, en jóvenes y sanos. Pero, también afectará a los jóvenes. Tenemos que ser conscientes que hoy estamos a tiempo de frenar el virus.

-En Córdoba, ¿se cumple la cuarenta?

-Se cumple, sin un máximo esfuerzo. La gente es consciente, pero es difícil aislarse y no terminan de responsabilizarse. La gente sale a comprar un kilo de tomate, en vez de hacer una compra mayor para no salir varias veces. No deben entrar muchas personas en simultáneos en los comercios, no tenemos que realizar visitas.

