“Papu” Gómez hizo un aporte para la campaña contra el coronavirus en Intendente Alvear

¡#GRACIAS @papugomez_official por sumarte a esta iniciativa!. .¡Ayudanos a ayudar!💪 👇👇 La idea es la siguiente: 👉🏻1- El Lunes 6/04 vamos a sortear entre los participantes una camiseta del Atalanta usada por Papu Gómez. 👉🏻2- Para participar tenés que comprar un número a través de Mercadopago, cada uno sale $200. .👉🏻3- Para comprar tu número ingresá en el link de Mercadopago (lo podés encontrar en nuestra Bio o pedir el link por mensaje) 👉🏻4- Los números serán asignados por orden de compra. Podés comprar varios números ingresando al link la cantidad de veces que quieras. 👉🏻5- Lo recaudado será publicado en nuestras redes, y con ese monto compraremos alimentos que serán donados a la Municipalidad de Int. Alvear para que sean distribuidos. ¡Es una buena excusa para ayudarnos entre todos! Porque a esta Guerra la ganamos entre TODOS!💪🏻 ¡Contamos con vos!