Ex combatiente de Malvinas de Castex: «Siempre tenemos aquellos momentos en la memoria», dijo Galbiatti

Hoy no es un día para varios castenses. Hace 38 años estaban en las tropas argentinas que iban a recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas, que en 1833 fue arrebatada por fuerzas armadas de Gran Bretaña. Los castenses Norberto Rabaglio, Adrián Herrero, Javier Galbiati, Hugo Liñeira, Juan Carlos Miranda y Rubén Zunino participaron en el conflicto belico que duró alrededor de dos meses y medio y provocó 649 bajas en las tropas nacionales. “Siempre tenemos aquellos momentos en la memoria y hoy lamentablemente por los momentos que atravesamos (de la pandemia del coronavirus) no podemos rendir homenaje a los verdaderos héroes, que son quienes se quedaron allá”, destacó hoy el ex combatiente Javier Galbiati en Radio DON 101.5 Mhz.

Hoy se conmemora el Día del Veterano y de los caídos en la guerra de Malvinas. El 2 de abril de 1982 las tropas argentinas desembarcaban en las Islas Malvinas, y esto desencadenaría una guerra contra el poderoso ejército británico. “Nosotros estábamos en el Crucero Belgrano que estaba en reparación, y vimos partir la mayoría de la flota y después nos enteramos que se habían recuperado las Islas Malvinas, que habíamos tenido la primera bajo o el primer héroe que fue el capital (Pedro Edgardo) Giacchino, a quien le hicimos la guardia de honor en la capilla Stella Maris”, recordó hoy Galbiati.

El crucero General Belgrano partió el 16 de abril, pero no llegó a las Islas Malvinas. El 2 de mayo fue hundido tras recibir un disparo de dos torpedos del submarino británico HMS Conqueror, en una zona de exclusión. Allí murieron 323 argentinos. Cuatro fallecidos fueron pampeanos: Alberto Amesgaray, Jorge Pardou, Hugo Gatica y Daniel Lagos.

-Galbiati, en ese momento eran muy jóvenes. ¿Pensaron que está gesta podía llegar a buen fin y recuperar las Islas Malvinas?

-Inicialmente pensamos que no iba a llegar a tener tanta magnitud. Pensábamos que íbamos a recuperar las Islas Malvinas, y la guerra no iba a tener tanta dimensión. El click fue el 1 de mayo cuando desembarca la flota inglesa y la fuerza aérea hace el primer bombardeo. Estábamos ahí para llegar a un acuerdo para finalizar la guerra. A ninguno de los dos países le convenía, y continúo la guerra.

-Hoy, transcurridos 38 años, ¿Cómo evalúa la gesta malvinense?

-Siempre tratamos de homenajear a nuestros héroes. Fue una guerra entre países que atravesaban momentos muy difíciles, porque acá atravesábamos una dictadura y ellos tenían dificultades económicas. En la guerra no hay vencedores, ni vencidos, porque se pierden vidas de inocentes.

-Algunos sectores evalúan que esa gesta de Malvinas fue una aventura de un gobierno militar en retirada…

-No sé si tan aventura, porque se estaban por cumplir 150 años y decían que si no había un reclamo se perdían definitivamente. Pero, no nos olvidemos que cuando tomamos Malvinas, la gente salió a la calle a apoyar esa medida.

ACOMPAÑAMIENTO POST GUERRA

En el conflicto bélico murieron más de 600 soldados argentinos, pero tras el regreso también murieron más de 500 personas que participaron en el conflicto bélico. Muchos olvidados, con problemas psicológicos y económicos, y el abandono del Ejército y hasta de la sociedad argentina.

“A nosotros en la Armada Argentina siempre nos trataron bien, pero el trato (a los soldados) del Ejército Argentino fue distinto”, reconoció Galbiati.

“Los (soldados) pampeanos cuando regresamos tuvimos mucho acompañamiento de nuestras familias, del gobierno provincial y de la sociedad, porque en mi caso estaré siempre agradecido a la sociedad de Eduardo Castex por el acompañamiento que le dieron a mi familia durante la gesta de Malvinas”, concluyó Galbiati.

