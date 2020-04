En Castex, advierten que serán clausurados los comercios que no cumplan la cuarentena

La municipalidad de Eduardo Castex difundió, en las redes sociales, una comunicación para indicar que los comercios no exceptuados en el decreto de necesidad y urgencia 297/20 de la Presidencia de la Nación, deberán permanecer cerrados inicialmente hasta el 12 de abril. Y advirtieron que desde el área de Controles Urbanos “se realizarán supervisiones para que se cumpla y de lo contrario se procederá a la clausura”. La medida se adoptó para evitar la propagación del coronavirus en territorio argentino.

El tema también preocupo a los concejales castenses. Ayer en la sesión legislativa, que se desarrolló a las 17 horas, ​transmitieron preocupación porque “muchos comercios” actualmente “están abriendo sus puertas en horarios que no están permitidos”. “Queremos advertir que habrá controles y no queremos llegar a las suspensiones, pero habrá sanciones para quienes no respeten los horarios”, dijo la concejala oficialista María Emilia Romero.

Por su parte, el viceintendente Juan Chiquilitto solicitó que se respeten los alcances del decreto presidencial para evitar la propagación del Covid 19. Y solicitó a los vecinos castenses que esto “no sea una obligación, sino que sea una decisión propia para cuidarnos entre todos”. “Esto significan perdidas económicas, perdidas de libertad y otros trastornos, pero no nos dejemos llevar porque se demora el ingreso del virus, porque puede llegar a pasar”, reconoció.

“No bajemos la guardia, hagamos un esfuerzo, cumplamos con las medidas del gobierno nacional que son las adecuadas. Así nadie nos llamará la atención, sino que seremos nosotros quienes nos ponemos nuestros propios límites para cumplir con las normativas”, concluyó Chiquilitto.

