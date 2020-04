Pavoni criticó a los caceroleros: «Es una bajeza política tratar de sacar ventajas en una crisis sanitaria», dijo

El intendente de Metileo, Juan Pavoni, criticó a los caceroleros porteños que reclaman que se bajen los sueldos los políticos. “No dudo que deben pertenecer a un sector acomodado que debe tener sus problemas resueltos para atravesar este momento, y reclaman apoyo a pymes y fueron los que durante cuatro años destruyeron todas las pequeñas y medianas empresas; están preocupados por los sueldos de los políticos y no se sentaron a discutir para las jubilaciones de privilegio”, dijo ayer Pavoni en una comunicación con Radio DON 101.5 Mhz de esta localidad.

“Esto es una bajeza política de algunos argentinos que no son solidarios en estos momentos y no apoyan el esfuerzo que está realizando el gobierno nacional. Tenemos que ser conscientes porque estamos enfrentando un momento muy grave donde no existirán soluciones individuales porque todos tenemos que poner el hombro”, consideró el jefe comunal. ESCUCHE EL AUDIO.

