Joven pampeano se contagió de coronavirus en Italia

El winifredense Alexis Clara, de 32 años, contrajo coronavirus -hace unos días- en la ciudad de Bolonia (Italia), donde reside hace más de un lustro. El joven concurrió al centro sanitario con una fuerte conjuntivitis y le diagnosticaron Covid 19. El joven pampeano está realizando un estricto aislamiento en su casa, porque su caso fue considerado leve y consume un fármaco recomendado por un infectólogo francés. “No estoy desesperado ni asustado”, aseguró Alexis al sitio La voz de Winifreda desde Bolonia, epicentro de la pandemia de coronavirus en Italia.

“Tenía una conjuntivitis muy fuerte y el nervio óptico me dolía muchísimo, no soportaba más. Además presentaba 37.7ºC de fiebre -que ya bajó-, la boca seca, pérdida del sabor y un dolor de garganta muy leve. En simultáneo me vino mucho moco líquido en la nariz. Llamé varias veces a una ambulancia para evitar movilizarme hacia el hospital y como no venía llamé de nuevo para avisar que iba a ir, porque sinceramente no aguantaba más el dolor en el ojo, era terrible”, narró el joven pampeano.

Una vez en el centro médico fue sometido a una serie de estudios y el diagnóstico dio positivo. “Ahí aprendí que uno de los síntomas del coronavirus es la conjuntivitis. Mi caso es leve y me dieron internación domiciliaria. Tengo que permanecer aislado en una habitación durante 14 días o hasta que me den el alta”, continuó.

El entrevistado indicó que le recetaron “una medicación oral recomendada por un médico francés: la hidroxicloroquina más un antibiótico para reforzar”.

PRECAUCIONES

Alexis indicó que venía tomando sus precauciones desde que toda Italia fue declarada Zona Roja por el avance del coronavirus que provocó miles de muertes. En este contexto, salía de su casa lo indispensable, por eso ante una pregunta puntual no pudo precisar con exactitud cómo se contagió. “Tuve todos los recaudos necesarios para respetar todo lo que nos dijeron (desde el gobierno nacional), de hecho salía con barbijo, guantes, se ve que no fueron suficientes los esfuerzos para evitarlo”, evaluó.

No siente temor. “Cuando me dieron a entender que era caso positivo de coronavirus te haces un par de preguntas, pero en ningún momento me desesperé ni me asusté, estoy tranquilo porque no tengo síntomas respiratorios, es un cuadro bastante leve”, afirmó. “Me cuido, sigo las indicaciones que me dieron y a esperar que pase rápido”, señaló para tranquilizar a su familia pampeana, la cual ya está al tanto de su estado de salud.

El contagiado es hijo de Luis Clara, actual director de Defensa Civil de La Pampa. Y su hermano Leandro también se encuentra en Italia. “Está bien de salud, vive con su novia en su casa”, finalizó.

