Polémica: Dos provincias disponen el uso obligatorio de barbijos en la vía pública

En medio del debate científico mundial por la efectividad del uso generalizado y obligatorio del barbijo para evitar la propagación del coronavirus, en la Argentina dos distritos impusieron las mascarillas como parte del protocolo oficial.

El primero en hacerlo fue Catamarca, una de las tres provincias que, junto con Chubut y Formosa, no registran casos positivos de Covid-19. Desde ayer se sumó La Rioja, que acumulaba desde el inicio de la cuarentena apenas seis casos positivos.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, estableció a partir de las 00 horas de este lunes 6, “el uso obligatorio de barbijos sanitarios y/o protectores faciales para todos los que circulen en la provincia”.

Al respecto se aclaró que por “protectores faciales” se hace alusión también a pañuelos, bufandas y cualquier otro elemento que cubra la zona de nariz y boca.

“Lo dispuesto se enmarca como medida preventiva en el marco de la pandemia por el virus COVID19, teniendo en cuenta el crecimiento exponencial de casos de los cuales 6 fueron confirmados en esta provincia lo que obliga a tomar los recaudos necesarios para evitar su propagación”, señala el decreto firmado durante el fin de semana por el mandatario riojano.

“En ese sentido y teniendo en cuenta que una de las principales características del SARS COV 2 es su alta transmisibilidad y que tiene capacidad de contagio aún en pacientes asintomáticos, es que muchos especialistas sugieren la utilización masiva en toda la comunidad de elementos tales como barbijos y/o protectores faciales, los que usados de manera correcta tienen una función muy importante para evitar la transmisibilidad del virus”.

La semana pasada, en una entrevista con este diario, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, explicó las razones por las que, a su criterio, esa provincia ha logrado esquivar hasta el momento los casos de coronavirus entre la población. “Es un poco de suerte y un poco de prevención”, aseguró y dijo que, si bien adhirieron a todos los decretos del Gobierno nacional, “la única diferencia que tenemos es que hemos dado la obligación del uso del barbijo”. “Hay países que lo han hecho, en Asia se hace mucho, en otros países no… El uso del barbijo hace que la gente se lleve menos las manos a la cara, que hable menos, que reconozca una enfermedad. Y su uso en la provincia es de cerca del 95%. Es obligatorio en la calle, en los cajeros, para hacer las compras. No tenemos una multa por no usar barbijos: hemos instalado la obligación de usar barbijos y hemos tenido una respuesta de la sociedad no esperada y bastante importante», cerró Jalil.

En las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que podría revisar sus recomendaciones sobre el uso de barbijos a la luz de los resultados de un nuevo estudio del MIT, según el cual las gotitas emitidas con un estornudo o la tos pueden “viajar” en el aire bastante más lejos de lo que se cree.

En diálogo con la BBC el infectólogo David Heymann, presidente de un grupo de consultores de la OMS dijo que «evaluará si para desacelerar la difusión del virus hace falta que más gente use barbijos».

