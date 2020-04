Dirigente radical pide el coronavirus mate a “5 o 6 millones de negros peronistas”

El dirigente Julio Carballo pertenece al espacio de Gabriela Negri, ex intendenta interina de la ciudad y hermana de Mario Negri. En un audio se lo escucha decir que tiene la esperanza de la que pandemia produza una «limpieza étnica» para que “este país salga adelante”.

Capilla del Monte, en el Valle de Punilla, no sólo cuenta con las supuestas visitas de los ovnis a su Cerro Uritorco, y la ya mítica y subterránea ciudad de Erk debajo del macizo montañoso. También tiene seres mucho menos agradables y para nada mágicos. Uno de ellos es Julio Carballo, un concejal suplente “radical-Pro”, del cual se filtró un audio que fue difundido por una radio local: un discurso xenófobo y pro-nazi, que le valió una denuncia en el Inadi, pero aún ninguna sanción política ni judicial, aunque sus dichos incurrirían en apología del politicidio (una figura delictiva que se mencionó y penó en los megajuicios por delitos de lesa Humanidad), o aún más, del genocidio.

El audio de Julio Carballo se difundió primero a través del programa local de radio El reino del revés, conducido por Marcelo Acosta. Allí se escucha a Carballo esperanzarse en que la pandemia mate a “5, 6 millones de negros peronistas” para que “este país salga adelante”. Una andanada de barbarie que, por lo aceitado del ritmo y la convicción de su tono, no parece ser la primera vez que recita.

“Y mirá –arranca con tono de suficiencia Carballo-, la gente se tiene que organizar con sus actividades, loco, porque la verdad es que acá si no interviene la cana para poner un poco de orden en los quilombos que la gente mismo (sic) genera; acá le chupa un huevo a todo el mundo, ¿viste?».

«No es como dijo el huevón de Fernández (por el presidente Alberto) que le vamos ganando al virus ¡El ocote! ¡El ocote! Nosotros no hemos llegado al volumen que tiene y que tuvo Italia y mismo tiene Estados Unidos (sic). Tengo amigos y están todos cagados allá… La gente entiende acá en este país a los palazos si no, no hay forma. Y como gran parte de este país es peronista, el peroncho entiende a bala, a palo, patada en el culo. Es de la única forma porque es negro… Entonces qué se yo, no sé, no sé… Yo lo único que espero es que esta pandemia haga una limpieza étnica que todos nos merecemos. Yo por mí que se quede la matanza (por el Coronavirus) y le haga honor al nombre con 5 o 6 millones de negros menos, de peronistas menos, de planes menos, capaz que este país arranca”, deseó.

Desde el Colectivo Más Democracia lo denunciaron en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. En ese mismo acto aclararon que Carballo pertenece al espacio político de Gabriela Negri, concejal, ex intendenta interina de Capilla del Monte, denunciada por manejo irregular de fondos en su gestión, y hermana de Mario Negri, el líder de la bancada de diputados opositores.

Por los diarios regionales se supo que Carballo representó a la UCR desde 2011 al 2015, y fue secretario del Concejo Deliberante de esa localidad serrana por Cambiemos, entre 2015 y 2019.

Página/12 consultó a funcionarios judiciales, y coincidieron en que “habría que analizar la posible comisión de algún delito, más cuando se trata de un funcionario público, ya que al decirlo sabe que corre el riesgo de que su opinión pueda ser difundida. Sobre todo en un contexto de pandemia como en el que estamos viviendo”.

La cifra (concepto del cual tanto escribió Borges) fue algo que tampoco pasó desapercibido en la diatriba de espanto que se difundió en numerosas radios provinciales. Carballo habló de 6 millones de «negros peronistas». Y fueron 6 millones los judíos víctimas del Holocausto.

Comentarios

Comentarios