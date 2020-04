Repatriaron a dos jóvenes de Ingeniero Luiggi que estaban varados en Brasil

Dos jóvenes, de entre 20 y 24 años de edad, de la localidad de Ingeniero Luiggi fueron repatriados desde Brasil y ahora realizarán la cuarentena obligatoria en una casa de la localidad norteña, con el control y supervisión de una enfermera municipal. La intendenta local, Patricia Lavín, aseguró que en el proceso de repatriación «se cumplieron todos los pasos epidemiológicos» establecidos en los protocolos sanitarios nacionales y provinciales. La jefa comunal reconoció que actualmente se está percibiendo una estigmatización social en todos el país, pero en este caso son jóvenes de Ingeniero Luiggi donde «nos haremos cargo del seguimiento sanitario, ellos harán el aislamiento y ante cualquier duda tenemos todas las directivas claras para proceder», destacó en Radio DON 101.5 Mhz.

Los jóvenes luiggenses últimamente se encontraban trabajando en Brasil. Uno viajó en diciembre con amigos de Mendoza, y se quedó trabajando en el restaurante de una argentina. El otro viajó en los primeros días de marzo. Los últimos días realizaron voluntariados en hostels, a cambio del alojamiento. Cuando abrieron las fronteras decidieron regresar.

El operativo de retorno incluyó un largo viaje desde cercanías de Río de Janeiro hasta Uruguayana. Allí fueron examinados en la frontera, y después subieron a un colectivo fletado por el gobierno nacional para repatriar argentinos. Así llegaron a Retiro, y el martes ya estaban en la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Rosa. Los esperaba un taxi de Ingeniero Luiggi con los kits sanitarios y las recomendaciones realizadas por las autoridades luiggenses, para concretar el traslado.

Ya en su localidad los estaban esperando el comisario Leandro Ernst, jefe de la comisaría, una enfermera y el referente de Ambiente municipal, Alan Ruiz, para transmitir las medidas de precaución y entregar los kits sanitarios.

Ahora los jóvenes realizarán la cuarentena obligatoria en una vivienda familiar, donde ya tienen asignado hasta quien les acercará la comida a la puerta, hasta que cumplan los días establecidos por protocolo sanitario.

«Cumplimos los pasos»

La intendenta de la localidad, Patricia Lavín, ayer aseguró que los vecinos luiggenses «no deberían estar preocupados» porque el proceso de repatriación de los jóvenes se concretó «responsablemente» y «cumpliendo todos los pasos epidemiológicos» establecidos por las carteras sanitarias de Nación y La Pampa.

Explicó que los jóvenes viajaron antes que explotara la epidemia del coronavirus. El regreso incluyó dos controles sanitarios establecidos por el Ministerio de Salud de Nación.

«Con las familias de los jóvenes veníamos trabajando en el procedimiento de retorno y esto estuvo en consideración con los médicos del hospital, con la policía y con las áreas municipales», detalló.

La jefa comunal explicó que el municipio cuenta con una enfermera que está realizando el seguimiento de personas que viajaron al exterior o provincias con circulación de coronavirus. Y será la encargada de hacer el monitoreo y control sanitario de los jóvenes.

«No hay nada que indique que no cumplirán la cuarentena, y si tenemos que actuar por incumplimiento no habrá problemas, porque desde el municipio y la policía ya saben cómo proceder», aseguró. «Hoy está todo organizado para que no haya inconvenientes», destacó.

-Lavín, en las últimas jornadas, en distintos puntos del país se pueden observar casos de estigmatización hacia los pacientes y hasta con los profesionales de la salud.

-Sí. Tenemos que tener cuidado y cumplir con todos los protocolos que establecen Nación y el gobierno provincial. El Gobierno de La Pampa trabaja para dar cobertura y cumplir con los protocolos. Pero, no hay que estigmatizar. Son jóvenes de Ingeniero Luiggi, y nosotros nos haremos cargo del seguimiento en su ámbito, ellos que hagan el aislamiento y ante cualquier duda sabemos cómo proceder porque tenemos directivas claras.

