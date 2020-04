En Castex no hubo denuncias por violencia de género desde que comenzó la cuarentena obligatoria

A nivel nacional las estimaciones indican que la cuarentena obligatoria desencadenó un aumento del 39 por ciento en las denuncias por violencia de género. En Eduardo Castex en contraposición, desde que comenzó el aislamiento social no hubo exposiciones en la comisaría departamental de Eduardo Castex. “Acá no hemos tomado denuncias. Teníamos intervenciones, ya sea por denuncias o actuaciones con organismos municipales, en casos de violencia de género. No hemos recibido llamados y no hemos recibido denuncias”, dijo el comisario David Bazán en Radio DON 101.5 Mhz. ESCUCHE EL AUDIO.

