Joven pampeano se contagió Coronavirus en Dinamarca

Ramiro Proietto es «pampeano por adopción» y tiene 31 años. Hace poco más de un año decidió irse a vivir a Copenhague, la capital de Dinamarca, con “muchos motivos, pero entre esos por la situación en la que estaba la Argentina y también las ganas de viajar y conocer otra cultura», según contó. Ayer a la mañana, y tras una semana con síntomas, recibió el resultado de un hisopado que le confirmó el positivo de Covid-19.

“Empecé hace como una semana con fiebre y un dolor de cabeza súper molesto, además tenía dolor de cintura aunque estaba sin síntomas respiratorios. Acá vivo con tres amigos y todos coincidimos en que no tenemos olfato ni gusto», aseguró en declaraciones al diario La Arena.

Al continuar con los síntomas optó por hacerse el test para confirmar si era positivo de Coronavirus. «Para hacerlo, acá hay que llamar a un número en el que te atiende un médico que está asignado a la zona donde vivo. Conté los síntomas y me dieron un turno para hacer el test, por lo que fui al hospital más cercano y me atendieron a través de una ventana para no tener contacto con nadie. Me tomaron un hisopado faríngeo y a los dos días me confirmaron el positivo», detalló.

Síntomas

Según relató, Ramiro vive junto a tres amigos que también experimentaron los síntomas de Covid-19, aunque de distinta manera. «Ninguno de los cuatro sentía ningún tipo de olor y tampoco podíamos ver cómo estaban los alimentos porque solo era sentir la textura, nada de sabor», explicó.

Sin embargo, dos de sus compañeros «tuvieron síntomas más leves, y uno de ellos los presentó un poco más fuerte que todos», pero aseguró que «no creíamos que fuera positivo de Coronavirus por la fama que tiene, que es muy mala».

A la espera

Si bien en la mañana del sábado el «pampeano» recibió la confirmación del positivo, contó que según indica el protocolo tendría que recibir el llamado de un médico que le diga cómo seguir el tratamiento, aunque aún no lo llamaron.

Sin embargo, desde que comenzó a tener los primeros síntomas decidió aislarse y no salir a la calle. «Vengo de una cuarentena simbólica porque no podía salir, el cuerpo me pedía reposo, tenía mucho cansancio», aseguró.

En Dinamarca, la cuarentena se estableció el 11 de marzo pasado, aunque según relató Proietto, «uno puede transitar libre por la ciudad, los supermercados y los lugares que venden comida son los únicos comercios que están abiertos, aunque está prohibido juntarse con más de diez personas». Según los últimos datos, en ese país hay casi 6.000 positivos de Covid-19 y 1.955 personas que se recuperaron. Sin embargo, 260 personas murieron por la pandemia.

«Gripe normal»

Pese a que continúa con síntomas y sus amigos también, Ramiro aseguró que «sobrellevamos la situación como una gripe normal», y rescató la importancia de que aquellas personas que no forman parte de los grupos de riesgo no se alarmen.

«Es un estado gripal que se supera con reposo y tratando de no contagiar, por lo que hay que quedarse dentro de la casa. Acá uno de los chicos se puso mal con la noticia, pero es bueno quedarse tranquilo y saber que se va a superar», manifestó.

Y cerró: «Mis días no han cambiado mucho más allá de los síntomas. Por suerte acá somos varios y estamos juntos».

