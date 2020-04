Jóvenes de Castex siguen varados en Europa y esperan regresar a la Argentina

Dos jóvenes castense se encuentran varados en países de Europa, dado que no han podido acceder a la primera etapa de los vuelos de repatriación que realizó el gobierno nacional, y aún permanecen en países europeos. «Es un momento de incertidumbre porque estamos alojadas en un hotel, teníamos vuelo para el 15 de abril y fue cancelado, pero desde la aerolínea no nos dan posibilidad de cambio o reembolso», relató la joven contadora pública Julieta Dapelo desde Islas Canarias en diálogo con Radio DON. Por su parte, el kinesiólogo Marcos Servetti ayer respondió que momentáneamente no cuenta con posibilidades de regresar: «Me cancelaron los vuelos. No están poniendo nuevos vuelos y los que hay disponibles tienen un precio que es extremadamente elevado y a los 15 días los suspenden. No tiene sentido pagar un pasaje, sabiendo que te lo van a cancelar», explicó.

El canciller Felipe Solá destacó que en la primera etapa de repatriación de argentinos lograron ingresar al país más de 70 mil habitantes; y el Gobierno nacional inició -el viernes- la segunda fase con un vuelo a San José (Costa Rica), en lo que será siempre una reapertura gradual,

planificada y segura, con las indicaciones del Ministerio de Salud como máximas. En las últimas horas, se sumó a este listado la ciudad de Quito (Ecuador) para hoy, y con horario de arribo al aeropuerto internacional de Ezeiza a las 20.50.

Con el inicio de esta nueva etapa, Solá aseguró que hay más de 10 mil argentinos varados en todo el mundo y que le resulta imposible otorgar un cronograma de vuelos de retorno. La cantidad se amplía porque se incorporan quienes no son turistas, pero trabajaban y se quedaron sin empleo y otras residían en el extranjero, pero en este contexto optan por regresar a la Argentina.

El canciller argentino destacó que se trabaja para solucionar el problema que suscitan Estados Unidos y Europa, debido a su gran cantidad de infectados y fallecidos: «Lo vamos a resolver pero no sabemos en cuánto tiempo. Los demás van a ir fluyendo normalmente», dijo.

EN ISLAS CANARIAS

Julieta Dapelo se encuentra en la Isla Lanzarote, que es la tercera isla más poblada de Canarias, después de Tenerife y Gran Canaria. Allí estuvo trabajando en un hotel hasta que le rescindieron el contrato por el avance de la pandemia de Covid-19. Ahora le permiten permanecer alojada allí, hasta que acceda a un vuelo de regreso. «Hacía varios meses que estaba trabajando en el hotel y me quedaban algunos meses de contrato, pero con esta situación quedó todo rescindido», relató la joven. «Esto es algo que nunca pensamos que nos iba a pasar, pero aprendimos mucho de este viaje porque pasó algo que es impensado», agregó.

«Estoy muy bien y afortunadamente la gente del hotel donde trabajábamos nos dieron alojamiento hasta que podamos tomar el primer vuelo hacia Argentina. Pero, la situación está muy complicada en España», relató.

La joven destacó que en Argentina «se tomaron buenas y rápidas medidas», mientras que en España «se subestimó la situación, la cuarentena se atrasó y provocó mucho más desorden del que hubiera provocado si hubieran tomado medidas a tiempo, porque una vez que se propaga la pandemia es más difícil de controlar la situación sanitaria».

Relató que ahora se endurecieron las medidas de control del aislamiento social, y los infractores afrontan «altas multas y meses de prisión». Agregó que «el gobierno está aportando mucho dinero y se está haciendo cargo de la gente que no está pudiendo trabajar».

-¿Cómo está la situación en la isla de Lanzarote?

-Es una isla chiquita con mucho turismo, pero ahora se cerró y no dejan ingresar a nadie, está muy tranquilo. Hay 14 casos, está controlada la situación. Acá estamos seguras (con mi amiga), porque en la parte sanitaria están muy bien equipados.

-¿No tuvieron acceso a los vuelos de repatriados que implemento el Gobierno nacional?

-Está bastante complicado porque solo podés sacar los pasajes por ventanilla en el Aeropuerto de Madrid. Estamos en una isla, para ir a Madrid tenemos que tener certezas de conseguir el pasaje, porque si no conseguís quedás varado ahí. Hoy los aeropuertos son focos de contagios. Los vuelos de repatriación no se están cumpliendo muy bien, porque a veces se cancelan o se reprograman y quedás sin lugar donde poder alojarte.

-¿Tienen acceso al programa de asistencia a los varados en el extranjero?

-No. Nos habían dicho que iban a proveer de recursos, pero eso hasta ahora no nos respondió nada. Hemos llamado al consulado, de ahí te pasan a otros, llamás a la aerolínea y no te contestan. Está todo colapsado.

«NO SE CUANDO VOLVERÉ»

El joven kinesiólogo castense Marcos Servetti se encuentra varado en Copenhague (Dinamarca), donde arribó “en una escala de dos días” proveniente desde Londres, dado que se dirigía a Bélgica. “Estuve trabajando en Córdoba, lo hice por dos años en Santa Rosa y tenía programadas entrevistas de trabajo y concurrir a algunas capacitaciones, por lo cual fue un viaje programado con mucha anticipación”, relató en el noticiero de Difusora Castex SRL.

“Cuando me vine para acá el coronavirus no tenía esta dimensión y todavía no había sido declarado pandemia. Hice escala en Londres y tenía previsto permanecer dos o tres días en Dinamarca, porque me iba para Bélgica. Cuando iba a partir me avisaron que allá no me

aseguraban el hospedaje”, recordó.

En Dinamarca aún “no hay cuarentena obligatoria, pero solo permanece abierto los supermercados o farmacias. La gente puede andar, pero hay normas que se tomaron a modo de recaudos, en una casa de comida rápida no puede haber más de 10 personas, y si violan esas normas le labran una multa al cliente”, relató.

“Hoy la verdad que no sé cuándo voy a volver. Tenía viaje para el 10 de abril desde Barcelona hacia Argentina y fue cancelado, me comuniqué con el Consulado, me recomendaron que no viaje a Madrid”, concluyó Servetti.

