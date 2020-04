Llega Pluto TV, una plataforma online gratuita

Los servicios de streaming no paran de llegar. Como si no bastara con la enorme oferta cultural tradicional, las plataformas de contenido audiovisual ocupan cada vez mayor lugar en los consumos diarios, gracias a una prolífica, heterogénea y competitiva producción de series, películas y documentales que están al alcance de un click para cualquiera. Bah, en realidad, están disponibles para todos aquellos que tengan la posibilidad de pagar mensualmente los abonos dolarizados de Netflix, Amazon Prime Video, HBO GO, Qubit, Mubi o al próximo arribo de Disney +. Sin embargo, una nueva plataforma que acaba de aterrizar en Argentina amenaza con quebrar con ese esquema comercial: Pluto TV, la principal compañía de TV online de Estados Unidos, se presenta como un servicio completamente gratuito. No sólo eso: ni siquiera requiere la necesidad de registrarse. Un nuevo modelo que surge dentro de la “guerra de las plataformas” comerciales internacionales, que se se suma a las plataformas gratuitas locales como Octubre TV, Cine.ar y Cont.ar.

Pluto TV es el servicio gratuito de streaming de ViacomCBS Networks International, la corporación que en la Argentina controla Telefe. Con más de 20 millones de usuarios activos mensuales en Estados Unidos, el servicio llegó al país y a la región en los últimos días, disponible ingresando desde la web www.pluto.tv, o a través de los sistemas Apple TV, Android TV y de las aplicaciones para descargar en dispositivos móviles con sistemas iOS y Android. Si bien su gratuidad ya se presenta atractivo de por sí, basando su modelo de negocio en los ingresos por publicidad, vale la pena intentar responder a la pregunta: ¿cómo es Pluto TV?

Lo primero que hay que señalar es que su servicio de streaming se puede recorrer y disfrutar de dos formas diferentes, de navegación sencilla. Por un lado, la plataforma ofrece una grilla de televisión en vivo, programada al estilo tradicional, en el que el usuario solo accede a lo que está emitiéndose en ese momento en cada pantalla. Ese servicio cuenta en su lanzamiento con 24 canales, segmentados en contenido de acción, comedia, drama, terror, juegos, deportes, música, niños, familiar, cocina, viajes, vida salvaje y realities.

Por otro lado, la plataforma posee un servicio de contenido On Demand, en el que se ofrecen películas divididas por géneros (drama, acción, comedia, ciencia ficción, terror, nostalgia, latino) y series (crimen, drama, comedia, novelas, animé, estilos de vida, reality, bienestar, fútbol, competencias, junior, kids), las cuales el usuario elige ver cuándo quiere.

A diferencia de otras plataformas, Pluto TV no produce contenido, sino que distribuye contenido online mediante alianzas con productores de distintos lugares del mundo, preferentemente televisivos. Su catálogo cinematográfico no ofrece estrenos, pero sí películas que tienen su interés, como Snowpiercer, el film de acción y ciencia ficción dirigida por Bong Joon Ho, el director coreano ganador del Oscar por Parasite.

En la oferta de más de 200 títulos se pueden encontrar desde la coproducción argentino-uruguaya El candidato hasta clásicos como El último emperador, pasando por la saga de La guerra de los mundos, El código Da Vinci, Triste San Valentín, Diario de un seductor, Rambo 4, la comedia independiente Chef: la receta de la felicidad y casi toda la filmografía de acción de Steven Seagal.

En cuanto a las series que ofrece On Demand, Pluto TV América Latina cuenta con un puñado de buenas producciones. Una de las joyas con las que cuenta el servicio es Taken, aquella miniserie de ciencia ficción que hace foco en la abducción extraterrestre, creada por Steven Spielberg a comienzos del siglo XXI.

Los amantes de las series británicas tienen con qué entretenerse: el drama de espías The Honourable Woman de la BBC forma parte del catálogo, al igual que el drama de suspenso Broadchurch, producido por la ITV. La ciencia ficción británica también tiene lugar con Class, esa suerte de spin off de la histórica Doctor Who, sobre un grupo de alumnos y profesores de la Academia Coal Hill. La ficción apocalíptica adolescente The Shannara Chronicles también forma parte de la oferta. Además, Pluto TV anunció que adquirió los derechos de la saga completa de la clásica Star Trek, que pronto se sumará a su catálogo.

A falta de ficciones nacionales en la TV local, la plataforma ofrece Montecristo, la telenovela argentina que Telefe emitió en 2006, adaptación libre de la novela de Alejandro Dumas, con el robo de bebés durante la dictadura cómo transfondo.

Más allá de las películas y las series de ficción, Pluto TV también cuenta en su catálogo con documentales y reality shows, como MasterChef, Food, Booze, & Tattoos, y Anthony Bourdain: No Reservations. Los más pequeños tienen una vasta oferta de contenidos, que va de Bob el constructor y Caillou hasta Rugrats, Babar y Sonic, entre otros programas.

Por fuera del catálogo -que anuncian que se irá robusteciendo de canales y contenidos con el correr de los meses-, el servicio de Pluto TV tiene sus pro y sus contras. Su mayor activo, obviamente, es la gratuidad de un servicio que funciona muy bien y que ofrece contenidos en buena calidad.

Otro activo es la posibilidad de acceder a toda su oferta sin necesidad alguna de registrarse, sin dejar dato personal alguno, además de poder disfrutar de contenido de TV en vivo o elegir la opción on demand. No es poco tener a mano una plataforma gratuita y sencilla de producciones cinematográficas y televisivas de todo el mundo.

Claro que Pluto TV, al menos en su etapa de lanzamiento, también tiene sus limitaciones. Una de las características más notorias del servicio de streaming es que absolutamente todo su contenido está doblado al castellano, sin la posibilidad de poder verlo en su idioma original o con subtítulos en español. Esa funcionalidad que puede atraer un mayor número de usuarios, a la vez que puede ser rechazado por otros tantos. A su vez, al no pagar un abono mensual, Pluto TV se financia con avisos comerciales, los cuales interrumpen el visionado tal como si fuera la TV tradicional, aunque prometen que no hay tandas mayores a 10 minutos por hora. Un detalle que no es habitual en este tipo de plataformas online.

Otras de sus limitaciones es que cuenta la guía de programación para sus canales de TV en vivo es de sólo 3 horas a partir del momento en que se ingresa, por lo que es imposible saber más allá de ese tiempo qué es lo que está programado. Y, por último, si bien se puede acceder a Pluto TV desde dispositivos Android, iOS y por la web, no cuenta aún con soporte para Chromecast.

Más de 12 mil horas de contenidos

El desembarco de Pluto TV a la región es otro paso más que ViacomCBS da por este lado del mundo. La corporación mediática que en 2016 adquirió Telefe y a sus canales provinciales, suma a su oferta de señales de TV paga (MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Paramount Channel, Vh1) una plataforma online gratuita para competir también en las nuevas formas de consumo. Las compañías audiovisuales tradicionales tienen que aggiornar no sólo a sus activos clásicos, sino también abrirse paso a servicios menos explorados en el pasado pero sumamente demandados en el presente. Y con Pluto TV Viacom aterriza en la región en el competitivo ecosistema de los servicios de steaming, con la gratuidad de su acceso como principal diferencial.

En tiempos en los que los límites de la TV tradicional, las redes sociales y el mundo digital empiezan a difumarse, ViacomCBS pisa fuerte con su propia plataforma en el mercado latinoamericano. Lo hace con un servicio diferente a los que ofrecen los principales jugadores, como Netflix, Amazon Prime Video, Flow, DirecTV Go o HBO Go. “Pluto TV es el servicio gratuito de streaming de ViacomCBS, sustentado por publicidad, que le ofrece a las diferentes audiencias una amplia variedad de contenido lineal y bajo demanda de los principales socios de la región y del mundo, para disfrutar de manera 100% legal, gratuita y sin necesidad de suscripción”, le explica a Página/12 Darío Turovelzky, Vicepresidente Senior de Contenidos Globales de la compañía. “Pluto TV y los servicios de SVOD Paramount+ y Noggin son un gran complemento a la oferta disponible de ViacomCBS, que incluye al canal líder de TV abierta en la Argentina, Telefe, y a las icónicas señales de TV paga Nickelodeon, MTV, Comedy Central y Paramount Network”, enumera el ejecutivo.

-Pluto TV cuenta en Estados Unidos con cientos de canales y más de 20 millones de usuarios activos. ¿Cómo será la oferta del servicio en la Argentina?

-Para empezar, Pluto TV LATAM desembarca con 24 canales con contenido de acción, comedia, drama, terror, juegos, deportes, música, niños, familiar, cocina, viajes, misterios, vida salvaje y realities. Y todos los meses sumaremos nuevos canales para llegar a tener a fines del 2020 con más de 70 canales originales. Los 60 proveedores de medios y contenido, nos permiten disponer de una diversa biblioteca de 12 mil horas de contenido de alta calidad, para audiencias de habla hispana en América latina, que iremos ofreciendo a medida que se sumen nuevos canales. Entre los principales partners de contenido destacamos a A2 Filmes, All3Media, Alliant, BBC Studios, Beverly Hills Entertainment, Big Media, Blue Ant Media, Fremantle, Sony Pictures Television, Lionsgate, Endemol Shine , Tv Azteca y Motion Pictures.

-¿Qué factores diferenciales tiene el servicio, que lo distingue del resto, en cuanto a contenidos?

-La mayoría de los servicios disponibles en el mercado ofrecen contenido por suscripción, es decir a cambio de un abono, mientras que Pluto TV es un servicio que ofrece contenido de calidad y a través de múltiples dispositivos de forma 100% gratuita y legal, a cambio de micro tandas comerciales. Además, Pluto TV ofrece un servicio de contenido lineal y on demand, todo en una misma plataforma. Esto permite disfrutar del contenido de la grilla y luego encontrarlo en la sección on demand en caso de querer verlo nuevamente. Otro diferencial de Pluto TV son sus canales emergentes, que viven durante un período determinado de tiempo para abordar temas o eventos específicos. Por ejemplo, actualmente existe una sección «Quedate en casa #JuntosADistancia», para que todos tengan la oportunidad de acceder a contenido de calidad mientras se cuidan dentro de sus hogares.

-¿Cree que Pluto TV compite con servicios de streaming pagos o busca otro tipo de audiencias? ¿Cuál?

-El hecho de que Pluto TV ofrezca contenido de calidad de forma 100% gratuita y legal, es un diferencial muy importante en relación a los servicios de streaming por suscripción, es decir SVOD pagos. Digo esto porque hay personas que por distintas situaciones no quieren o pueden acceder a un servicio pago, y otras que incluso no quieren tener que completar sus datos para poder acceder a contenido de entretenimiento. Con Pluto TV no hace falta crear una cuenta ni ingresar datos. Por eso, con Pluto TV acceder a una amplia oferta de contenido es realmente muy fácil. Solo es cuestión de ingresar a la plataforma, que es completamente amigable, para disfrutar las mejores películas series o shows. No es necesario suscribirse ni completar ningún tipo de información.

-¿Cómo funciona el sistema publicitario? ¿Los anuncios tienen un límite de tiempo por hora o contenido? ¿Forman parte tanto de la versión TV en vivo como en la on demand?

-Existen tres esquemas de publicidad: publicidad programática, que consiste en la venta automatizada de espacios publicitarios a través de agencias, anunciantes y socios tecnológicos; venta tradicional de publicidad y el modelo premium, que incluye patrocinio de canales, patrocinio temporal de canales, canales creados con contenido de marca. Con respecto al tiempo, por cada hora de transmisión habrá 5 espacios publicitarios de 2 minutos cada uno, lo que nos lleva a 10 minutos por hora dedicados a los anuncios. A su vez, cada uno de esos espacios de dos minutos se completará con anuncios de 15 a 30 segundos. Tanto el contenido lineal como el bajo demanda ofrecen los mismos cortes publicitarios.

