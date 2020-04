Empresarios presionan a intendente de La Pampa: “La prioridad es la salud de los adelenenses”, dijo Barrionuevo

El intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, destacó la rápida intervención del gobierno provincial, a partir de la decisión del gobernador Sergio Ziliotto, de reforzar las medidas preventivas por los casos positivos de COVID-19 en la vecina localidad de Río Colorado. “Tendremos diferencias con algunos sectores, a los que entendemos, pero no vamos a dudar en tomar la decisión que haya que tomar, por dura que sea, velando por la salud de los adelenses, aunque luego tenga que pedirle disculpas a algún empresario, prefiero eso y no lamentar infectados en La Adela”, dijo el intendente Juan Barrionuevo.

“DIFÍCIL PONERNOS DE ACUERDO”

El jefe comunal sureño coincidió en que la prioridad en este momento es preservar la salud de los pampeanos. “Nosotros venimos trabajando desde el inicio con el Comité de Crisis local, luego trabajamos en conjunto con el Comité de Crisis de Río Colorado y se creó un Comité de Emergencia, trabajamos mucho en conjunto, pero en la medida que se toman decisiones en cada provincia aumentaron la rigidez de las mismas”.

La Adela y Río Colorado tienen costumbres similares, ya que solo están divididas por el río. Son unos 100 metros de distancia. “Tenemos contacto permanente y es muy difícil no solo para nosotros, sino para ambas localidades. Entendemos a nuestro gobernador con las medidas que tomó y está a la vista que peleamos con algo que no se ve, por lo que lo único que tenemos es resguardarnos y quedarnos en casa”, dijo Barrionuevo.

“Fue muy difícil ponernos de acuerdo ambos intendentes, en este caso es muy distinto lo nuestro a 25 de Mayo y Catriel, que los separan unos 20 o 30 kilómetros los que las divide, distinto a Gobernador Duval y La Japonesa, que están divididas por 40 kilómetros, distinto a Casa de Piedra con General Roca, con más de 100 kilómetros de distancia, en el caso nuestro es todo una sola cosa, una Comarca”, admitió.

EMPRESARIOS “PIENSAN EN LA ECONOMÍA”

Barrionuevo aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo del gobierno pampeano, con permanentes contactos vía telefónica, por teleconferencia, con llamados de los distintos ministros y funcionarios.

El intendente de La Adela lamentó los casos de coronavirus confirmados en Río Colorado, y contó que rápidamente autoridades provinciales visitaron La Adela para una reunión con los integrantes del Comité de Crisis. “Se reforzaron las acciones y se tomaron medidas más rígidas. Sabemos que esto trae sus consecuencias por ser comunidades que están en contacto permanente, hasta es difícil para el vecino tener que pedirle que vaya lo menos posible a Río Colorado. Hay trámites que solo pueden realizar allí, pero son cosas que vamos achicando, siempre pensando en preservar su salud”, dijo.

El intendente pampeano también se refirió a la postura de algunos empresarios. “Están pensando en lo económico y trato de explicarles que nuestro trabajo, al estar al frente del pueblo, es priorizar la salud de la comunidad”.

“Nuestra prioridad es cuidar la salud de los pampeanos, como dice nuestro gobernador, es cuidar la salud de los argentinos, como dice el presidente, nosotros no estamos ajenos, tendremos diferencias con algunos sectores, a los que entendemos, pero no vamos a dudar en tomar la decisión que haya que tomar, por dura que sea, velando por la salud de los adelenses, aunque luego tenga que pedirle disculpas a algún empresario, prefiero eso y no lamentar infectados en La Adela”, concluyó.

Comentarios

Comentarios