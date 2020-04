La UNLPam confirmó que todas las compañías liberaron el acceso gratuito a los campus virtuales

La Secretaría de Coordinación y Planeamiento Institucional confirmó a la comunidad universitaria que las compañías Personal, Claro y Movistar ya liberaron el acceso gratuito desde la telefonía celular a los campus virtuales de la UNLPam.

De esta manera cualquier acceso desde un teléfono celular no descontará crédito del paquete de datos de la/del usuaria/o.

Si el contenido del curso, foro, aula, etc, posee un link a YouTube, Google Drive, Dropbox, Zoom, etc o cualquier otro sitio diferente a los nombrados anteriormente, las empresas descontarán crédito del paquete de datos 4G.

Comentarios

Comentarios