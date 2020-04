Metallica lanza un disco en vivo de canciones grabadas en Argentina

El material estará disponible desde este sábado en la tienda digital Spotify. Se trata de un nuevo álbum con versiones grabadas en Argentina, para compensar a sus fans por la visita postergada que iba a concretar en abril.

El grupo estadounidense de heavy metal Metallica subirá este sábado a la tienda digital Spotify un nuevo álbum con versiones en vivo grabadas en Argentina durante antiguas presentaciones, para compensar a sus fans por la visita postergada que iba a concretar en abril.

Originalmente Metallica se iba a presentar el 18 de abril en el Hipódromo de San Isidro, pero debido a la decisión del guitarrista y cantante James Hetfield de entrar en rehabilitación, sumado a la pandemia de Covid-19, el concierto se postergó.

Para compensar a sus fanáticos en Argentina, la banda lanzó un álbum con versiones inéditas en vivo de actuaciones pasadas en el país. El álbum que mañana podrá escucharse en Spotify está dedicado a los fanáticos que esperaban verlos en vivo.

El concierto de Metallica en Argentina se realizará finalmente el próximo 4 de diciembre en el Hipódromo de San Isidro, siendo el primer show de su gira reprogramada, manteniendo a Greta Van Fleet y a la banda argentina Insobrio, como invitados especiales.

En base a las reproducciones en Spotify, a nivel global, Argentina el público argentino es el décimotercero en el mundo que más escucha a Metallica y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires son el país los que más sacuden sus cabezas al ritmo de la banda de San Francisco.

“Saludos desde una distancia social segura… Metallica espera que ustedes y sus seres queridos estén haciendo lo mejor que puedan dadas las circunstancias actuales», dijeron los Metallica en un comunicado.

«Nuestros calendarios fueron marcados para nuestra sexta visita a Argentina desde 1993. En lugar de quedarse en casa sintiéndonos abrumados por no poder pasar la noche con todos ustedes, pensamos que sería divertido dar un paseo por los recuerdos y volver a revivir todo lo bueno de nuestras visitas anteriores», añadieron.

«A partir de mañana, una compilación en vivo estará disponible en streaming. Las 18 canciones se tomaron de nuestras visitas a Argentina en los últimos 27 años y presentan algunas grabaciones de mesa de sonido de 1993 y 1999, recientemente desenterradas de la bóveda, así como algunas pistas remezcladas de 2010, 2014 y 2017», completaron.

El disco incluye las siguientes canciones:

Hardwired (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017)

No Remorse (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010)

Holier Than Thou (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010)

Of Wolf and Man (Live in Buenos Aires, Argentina – May 14th, 1999)

Fade to Black (Live in Buenos Aires, Argentina – March 30th, 2014)

Now That We’re Dead (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017)

Fuel (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014)

The Unforgiven (Live in Buenos Aires, Argentina – May 8th, 1993)

…And Justice for All (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014)

Sad But True (Live in Buenos Aires, Argentina – March 29th, 2014)

Cyanide (Live in Buenos Aires, Argentina – January 21st, 2010)

All Nightmare Long (Live in Buenos Aires, Argentina – January 21st, 2010)

One (Live in Buenos Aires, Argentina – January 22nd, 2010)

Master of Puppets (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010)

Damage, Inc. (Live in Cordoba, Argentina – January 24th, 2010)

Creeping Death (Live in Buenos Aires, Argentina – March 30th, 2014)

Nothing Else Matters (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017)

Enter Sandman (Live in Buenos Aires, Argentina – March 31st, 2017)

Comentarios

Comentarios