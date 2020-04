Pfeiffer: «La situación de los comercios en Castex está muy complicada, pero hoy la prioridad es la salud»

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Eduardo Castex, Darío Pfeiffer, respaldó la iniciativa del gobernador Sergio Ziliotto para que los comercios puedan instrumentar ventas telefónicas u on-line y habilitar los sistemas de recaudación de tributos y servicios público en las cajas de cobro ubicadas en las oficinas de atención al público de los organismos públicos y cooperativas.

«Estamos de acuerdo de ir movilizando lentamente algunos sectores y fue un pedido que realizamos desde las Cámaras de Comercio porque es un pedido de los asociados, dado que actualmente tenemos el 70% de los comercios sin actividad», dijo Pfeiffer en Radio DON 101.5 Mhz, y aclaró que igualmente en este contexto la prioridad «es la salud y no la economía, porque no tengo dudas que la prioridad es cuidarnos entre todos y después ver entre todos como salimos adelante de esta situación».

El dirigente mercantil castense elogió las medidas preventivas que instrumentó el gobierno nacional para evitar la proliferación del Covid-19. «La cuarentena está dando buenos resultados si los comparamos con lo ocurrido en otros países en donde no se tomaron medidas preventivas», destacó.

Medidas para el sector.

Pfeiffer indicó que desde las entidades mercantiles pampeanas proponen que en los sitios «donde afortunadamente no tenemos circulación del virus, se armen algunos protocolos sanitarios que permitan ir teniendo una pequeña movilidad para que no pierdan todos los sectores».

«Las compras telefónicas benefician a un sector del comercio y tenemos que ver como podemos llegar a otros sectores que todavía no pueden mantener una plataforma on line. Ahí tendríamos que agudizar el ingenio para impulsar algunas políticas para algunos sectores», explicó.

El dirigente, que es propietario de una conocida heladería artesanal de Eduardo Castex, si bien no quiso hacer referencia a su situación puntual, confesó que desde el inicio de la cuarentena han tenido «una caída del 80 por ciento en las ventas y estamos prácticamente parados».

-¿Cuáles son las inquietudes que reciben de los socios de la Cámara de Comercio local?

-Tenemos todo tipo de inquietudes. Ya sea por los oficios, como también por parte de los comercios. Por ejemplo, se puede hacer una lista de comercios y otra de trabajadores independientes para que la gente los llame por teléfono para hacer alguna actividad laboral. Porque también permitiría ir frenando el estado de desesperación en el cual está entrando la gente.

-¿La cuarentena puede dejar comercios en el camino?

-Esperemos que no. Ojalá que el Gobierno provincial y nacional tenga en cuenta a todos los sectores. Hoy no es momento de ganar, es momento de no perder mucho y es el momento de la salud. Nadie puede sacar ventajas en este momento, porque atravesamos una situación muy compleja.

-¿En Eduardo Castex está rota la cadena de pagos?

-Hay sectores que están advirtiendo que sí. No hay producción intensiva, los descubiertos todavía son altos. Por eso, tenemos que tratar que lo poco que hoy se mueve, se distribuya equitativamente.

-¿Cómo calificaría la situación del comercio en Eduardo Castex?

-Hoy es muy complicada la situación. Se ve en la calle. El comerciante ya quiere abrir, cobrar sus cuentas y tratar de no seguir perdiendo, porque también el objetivo es pagar los compromisos y los salarios de los empleados. Y algo muy importante es que aún no tenemos despidos, pero algunos sectores ya transmiten que se verán imposibilitados de continuar pagando los salarios de los trabajadores.

