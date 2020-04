Banda Sinfónica de La Pampa presentará «Galas Virtuales» en las plataformas on line

La Banda Sinfónica de La Pampa (BSLP) continúa sus actividades en tiempos de cuarentena. Desde el viernes 24, a partir de las 21, estarán disponibles vídeos de conciertos en distintas plataformas online.

Los integrantes de la Banda Sinfónica de La Pampa, a través de su director cordinador, Manuel Gerez, manifestaron que «ante la situación que atravesamos y que nos impacta directamente en nuestra profesión, nos proponemos estar presentes de la manera que es posible, o sea la virtual».

«En nuestra programación habitual, los Conciertos de Gala acontecían los últimos viernes de cada mes y atento a ello hemos decidido continuar con dicha planificación apelando al enorme y vasto archivo de conciertos grabados».

En este recorrido musical «elegiremos ejes temáticos, solistas de trayectoria (internacionales, latinos y pampeanos) de los géneros más diversos; directores invitados para acompañarlos y sentir que intentamos generar y no perder nuestro habitual vínculo de comunicación con nuestro público que siempre se traduce en un concierto».

Las herramientas para esta nueva comunicación son las redes sociales: Facebook: @bandasinfonicalp, Instagram: @bandasinfonica.delapampa y un Canal de Youtube (Banda Sinfónica de La Pampa).

Los músicos invitaron a todos a sumarse como suscriptores o seguidores, ya que ahí es donde acontece y se produce la «Gala Virtual».

Los videos tendrán distintas performances de la BSLP que se seleccionaron para compartir. En algunas obras habrá pequeñas reseñas que permitirán conocer elementos destacables para una mejor comprensión y fundamentalmente disfrute, como así también datos del intérprete, arreglador y director.

En esta primera «Gala Virtual» el jazz será el eje temático en una amplia gama de estilos, épocas y estéticas con el siguiente programa:

Héctor Martignon:

– Estate (Bruno Martino – Arr. Martignon).

– Interplay (Bill Evans – Arr. Martignon).

– The fruit vendor´s last dream (Martignon).

– Hell´s kitchen sarabande (Martignon).

– What a difference a day made (Voz: María Sussini).

– I´ve got you under my skin (Voz: Juani De Pian).

– Walking my baby back home (Voz: María Emilia Sapegno).

– Garota de Ipanema (Voz: Alberto J. Acosta)

– Benny Goodman memories (Clarinete: Tato Teysseyre).

Comentarios

Comentarios