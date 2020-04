El ex jugador de Racing de Castex que firmó la reducción salarial de los empleados de Casino Club

Los trabajadores del Casino Club, de Santa Rosa, cobrarán el mes de abril con una reducción salarial del 50 por ciento. Los empleados están muy enojados con el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores e Juegos de Azar (Aleara) porque supuestamente firmó un convenio con la empresa “a espaldas de los trabajadores”. En las redes sociales circula una petición solicitando la renuncia de Fassione.

El hoy gremialista Ariel Fassione jugó en la Primera División de Racing Club de Eduardo Castex en la década del 90. Fue un habilidoso enganche que integró un buen equipo albo que fue protagonista de aquel campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol, y quedó eliminado –por penales- con Estudiantil, en un recordado clásico local. Después, se fue y continuó su carrera futbolista en Uruguay y el ascenso de Argentina.

Hoy aparece en el “ojo de la tormenta”. Después que Aleara firmó un convenio con Casino Club para que los empleados percibirán solo el 50% de los salarios mientras el local de juegos de azar mantenga las puertas cerradas por el coronavirus. La decisión generó muchos reclamos de los trabajadores, que cuestionan tanto a la patronal como al gremio que los representa.

Los trabajadores iniciaron, en las redes sociales, una campaña con el hashtag #NoAl50%delSueldo, con una foto de cada uno de ellos.

El acuerdo, homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, establece el pago del 50 por ciento del mes de abril porque la empresa ha tenido que cerrar sus puertas a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Los trabajadores cuestionan que durante 20 años la empresa de Cristóbal López y Ricardo Benedicto ha tenido ganancias extraordinarias y que ahora, cuando han tenido que cerrar por la cuarentena para prevenir el coronavirus Covid-19, no los ha respaldado ni se quiere hacer cargo del pago de la totalidad sus sueldos.

La subsecretaría de Trabajo de La Pampa no puede intervenir porque no tiene forma de intervención. «Es un acuerdo nacional entre la patronal y el sindicato, homologado por el Ministerio de Trabajo de Nación. A mí me pasó ‘por arriba’. Yo ya, en estas condiciones y con una homologación de Trabajo de Nación, no puedo hacer nada», les dijo el subsecretario Marcelo Pedehontaá a los delegados, publicó Diario Textual. «En todo caso, tienen que preguntarle a los responsables del gremio por qué firmaron lo que firmaron», agregó.

El acuerdo por el 50% del salario, en principio, es por abril. Pero los empleados temen que también se extienda a mayo y los siguientes meses. «No queremos que el gremio siga firmando acuerdos con la empresa, a espaldas nuestras», advirtieron. (Fuente: Diario Textual – Redacción)

