La Pampa continuará con las medidas de aislamiento social: «Los pampeanos no nos vamos a suicidar», dijo Ziliotto

El Gobierno provincial continuará con el aislamiento social, preventivo y obligatorio y mantendrá sin modificaciones el esquema de «cuarentena administrada» que comenzó a funcionar desde el pasado lunes. La información fue confirmada por fuentes de Casa de Gobierno, quienes señalaron que «se va a seguir con el mismo esquema», aunque aclararon que se realizará un análisis del impacto de las nuevas excepciones, que comenzaron a regir el pasado lunes. «Vamos a observar cómo evoluciona esta semana, en virtud de que hay más gente en la calle por las nuevas actividades», indicaron.

«Hay que hacer un análisis», señalaron tras las declaraciones del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien confirmó que el aislamiento social, preventivo y obligatorio iba a extenderse después del 26 de abril, aunque con aperturas en distintos lugares del país. Entre ellos, algunos medios nacionales mencionaban a La Pampa como una de las posibles provincias que avanzaría en ese sentido, publicó el diario La Arena.

El gobernador Sergio Ziliotto fue consultado sobre el tema en una conferencia de prensa y ratificó que La Pampa no va a modificar el esquema actual. «Nosotros no nos vamos a suicidar», manifestó y afirmó que «los pampeanos hemos hecho mucho, mucho sufrimiento y esfuerzo, y no lo vamos a tirar por la borda».

De esta manera, confirmó que «seguiremos avanzando en la cuarentena administrada”. “Eso de abandonar la cuarentena no tiene asidero», agregó.

PRIORIZAR LA SALUD

Por otro lado, el mandatario pampeano indicó que esperaran a que finalice la semana para “evaluar como funcionaron estas once actividades que se habilitaron”. “Sabemos que hay sectores que están muy perjudicados económicamente, pero son decisiones que tomaremos responsablemente midiendo el impacto de cada decisión”, explicó.

«Sabemos que son cuestiones duras, pero más dura es la cuestión sanitaria. Llevamos 12 días sin casos positivos, esto puede entenderse como que debe producirse un relajamiento pero no es así», agregó.

Ziliotto remarcó que «lo que debemos hacer es consultar sobre todo desde el punto de vista epidemiológico y tomar decisiones. Debemos tener en cuenta también el impacto que tiene el ingreso de personas que vienen de otras provincias donde hay circulación local del virus. Es a lo que más le tememos».

«Hoy La Pampa todavía está en condiciones de priorizar la salud por sobre la economía. La cobertura no es la deseada, por supuesto, pero estamos trabajando. No vamos a poder reparar todo lo que perdió el comerciante o lo que se vendía hasta antes de la pandemia, pero no perdemos el norte que es la salud de los pampeanos», enfatizó.

ANALIZAN RECLAMOS

Ziliotto indicó que «el sector de la construcción privada tiene un reclamo también a nivel nacional, nosotros los estamos analizando. Hemos recibido una presentación conjunta de la Cámara de la Construcción de La Pampa y de Uocra». Y precisó que lo están analizando desde el punto de vista sanitario. «Lo vamos a mirar en función de la situación epidemiológica y de lo que decida Nación», anticipó.

«Este domingo estaremos analizando cómo sigue la cuarentena. En virtud de eso, seguramente el día de mañana ya empezaremos a trabajar con el Gobierno nacional en cuáles son las pautas», anticipó.

«Ha empezado hace ocho días un sistema de cuarentena administrada y cada distrito hace propuestas en función de su realidad. Nosotros cuando analizamos tomamos en cuenta tres cosas: que el impacto de la crisis haya afectado mucho al sector, el impacto sanitario y si tengo herramientas para controlar que esa actividad se haga de acuerdo a los protocolos», explicó.

Ziliotto igualmente advirtió que “esto recién empieza” por lo que “desde el punto de vista sanitario no sabemos cómo va a evolucionar”. “No hay certeza de si habrá pico de contagios y si los habrá, cuando se producirán. Sabemos que el esfuerzo es grande, pero todavía en la provincia de La Pampa podemos privilegiar la salud por encima de lo económico”, concluyó.

Comentarios

Comentarios