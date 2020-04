Equipos del Torneo Regional 2020 piden ayuda: Capitanes elevaron una carta a la AFA y al Consejo Federal

Los capitanes de los equipos que disputan el Torneo Regional Federal Amateur, entre los que se encuentran compitiendo Costa Brava de General Pico y Racing Club de Eduardo Castex, le solicitaron a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y al Consejo Federal una ayuda, debido a la inactividad derivada de la pandemia de coronavirus.

A través de una carta enviada a la sede de Viamonte 1366, los jugadores advierten: «Somos trabajadores que hoy estamos a la deriva, en una situación muy difícil, si bien muchos de nosotros tenemos ocupaciones paralelas al fútbol».

Los clubes del Torneo Regional, todos del interior, quedaron fuera del reparto económico que realizó esta semana la AFA y que tuvo como beneficiarios a 137 instituciones, entre las que están comprendidas en la Superliga (24 equipos), la Primera Nacional (32), el Torneo Federal «A» (30), la B Metropolitana (18), la Primera C (19) y la Primera D (14).

El Regional se equipararía en este caso con la Primera «C», pero no los clubes ni siquiera fueron tenidos en cuenta, lo que deja a las claras la discriminación que sufren desde las altas esferas los equipos del interior.

La misma situación les toca vivir a los clubes del Federal «A», que juega Ferro de Pico, que recibieron 190.000 pesos cada uno; mientras los de la B Metropolitana (similar categoría) recibirán 500.000 de la misma moneda: mucho más del doble que sus pares del resto del país.

«Pedimos a la AFA, al Consejo Federal y a los gobiernos provinciales que nos den una mano. No somos jugadores de la Superliga y en muchisimos casos somos la base del fútbol Nacional ya que muchos futbolistas surgieron de los torneos del Interior, Federal A o B», destacan en el escrito al que tuvo acceso Telam.

De acuerdo a lo que pudo averiguar, la iniciativa habría surgido de los equipos más grandes, con pasado en el Torneo Federal «A». La carta que los futbolistas del Regional enviaron a la AFA y al Consejo Federal es la siguiente:

«Somos los capitanes de los clubes del Torneo Regional expresándonos en representación de todos los planteles. En este torneo compiten la mitad de los clubes de fútbol de toda la República Argentina, por eso su prestigio. Pero nosotros los jugadores, al igual que los clubes, no nos sentimos valorados por quienes dirigen el fútbol argentino. Si bien representamos a la mitad de los clubes, todas las finanzas que produce el fútbol están concentradas en algunos pocos.

Los jugadores del Torneo Regional nos vemos obligados muchas veces a tener trabajos paralelos mientras buscamos crecer profesionalmente en el fútbol, dificultad que no tienen los jugadores de las categorías superiores. En algunos casos no existen contratos, seguridad social u otros instrumentos legales que nos permitan asegurar nuestros vínculos con los clubes.

A pesar del esfuerzo de los dirigentes de nuestros clubes, el aislamiento obligatorio nos sorprendió a todos y algunos sectores quedamos realmente desahuciados. Pedimos por favor al Consejo Federal, a la AFA y a los gobiernos que nos den una mano. También somos trabajadores que quedamos a la deriva. La vida del futbolista es fácil, se escucha decir muchas veces, pero no somos jugadores europeos o de la Superliga. Somos la base del fútbol nacional. Muchos futbolistas surgieron de los torneos del interior, Federal A o B. En esta crisis mundial nos vimos muy afectados y solo pedimos que se acuerden de nosotros».

APOYO ALBO

El capitán de Racing de Castex, Ariel Silimán, afirmó que estaba al tanto de la carta pero por transcendidos periodísticos y que nadie se había contactado con jugadores de Racing. Sin embargo, el futbolista, que está pasando el aislamiento social en Buenos Aires, aseguró que como capitán del Albo de ser necesario apoyará la medida.

El capitán de Racing de Castex, que está disputando la Segunda Fase del Torneo Regional, manifestó: «Sería una gran ayuda, porque nadie se esperaba que estuviéramos tanto tiempo sin jugar. Si alguno tiene un trabajo aparte no hay problemas, pero por ejemplo en el caso mío que vivo del fútbol se hace difícil. Al no estar jugando no nos están pagando».

