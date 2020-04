Cuarentena solidaria en Castex: Mecánico dona semanalmente mercadería para familias carenciadas

“La filantropía no se trata de dinero, se trata de sentir el dolor de los demás y preocuparse lo suficiente por sus necesidades para ayudar”, escribió Timothy Pina. Y en tiempos de la pandemia del Covid 19 la sociedad puede determinar donde se encuentran “los miserables”, según Alberto Fernández dixit, y quienes realmente son solidarios con las necesidades del prójimo. Un mecánico de Eduardo Castex, anónimamente –hasta ahora- en las últimas semanas preparó bolsas de alimentos para entregar a familias afectadas económicamente por una crisis sanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad.

“Me salió de adentro. Y me sentí en la obligación, porque yo estuve en situaciones difíciles y hubo gente que me ayudo. A mí no me interesa para nada la política, no tengo mucha plata pero hoy estoy en condiciones de hacer esto, que no es mucho, pero a alguien le puede hacer falta”, aclaró –casi como si fuera necesario- el mecánico Néstor Guajardo en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

Esta semana realizó un posteo para informar que entregaría una decena de bolsas con harina, dos paquetes de fideos y una bolsa de arroz. Y la semana anterior, fueron cuatro paquetes de fideos, una bolsa de arroz y una caja de puré de tomate. Y en los posteos Guajardo siempre aclara: “No es mucho…..”. Y no es necesaria la aclaración, porque lo realmente valioso es el gesto y la empatía hacia los demás, hacia aquellos que no están pasando bien, y que lamentablemente, no son pocos. Y tampoco resulta preponderante hacer hincapié en la cantidad, porque la solidaridad está por encima de la magnitud. Por eso, la Madre Teresa de Calcuta destacaba: “Si no puedes alimentar a cien personas, entonces alimenta a una sola”.

LABURANTE SOLIDARIO

“No tengo mucha plata, pero hoy estoy en condiciones de poder hacer esto. Me sentí en la obligación porque yo estuve en situaciones difíciles en la vida, y es muy incómodo para la gente que no poder trabajar y no tener plata para poder vivir”, reflexionó Néstor Guajardo en una comunicación telefónica con Radio DON 101.5 Mhz.

“La semana pasada la bolsa (de alimentos) fue un poco mejor, esta semana es un poco menos, porque yo voy trabajando y destino algo para esto”, explicó.

Guajardo tiene un taller mecánico sobre la ruta provincial 102, y realiza auxilios en los predios rurales. “No es un rubro para llenarse de plata”, aclara. Además, cuenta con una maquina fumigadora, pero destaca que si debe hacer electricidad del hogar o alguna otra tarea, no tiene inconvenientes. “En la vida trabaje de varias cosas, y me las arreglo para hacer lo que sea necesario para ganar un mango”, aclaró.

-Lo contactamos porque nos llamó la atención los posteos donde ofrecía bolsas de mercadería para quienes la necesiten en estos difíciles momentos económicos que atraviesan muchas familias. ¿Hubo mucha gente que lo contacto?

-Si lamentablemente hubo muchas personas que se comunicaron, y se los entregue en la casa. No hace falta que vayan al taller, porque con esto de la cuarentena no se puede andar en la calle. En mi caso, tengo permiso para circular porque desarrollo una actividad exceptuada. Y por ejemplo, la semana pasada me llamó una chica con un bebé y quería ir hasta el taller, pero le dije que se quede en la casa que se la llevaba.

-¿Cuáles fueron los motivos que lo llevaron a tener esta actitud solidaria?

-Hace varios años que estoy acá. Por circunstancias de la vida estuve de metalúrgico, de mecánico, de taxista, hice varios trabajos, hasta que me dedique a la mecánica. Estuve en pareja varios años, era empleado y no me alcanzaba la plata en la semana, y varios amigos me dieron una mano cuando recurrí a ellos. No me sobra la plata, pero hoy puedo hacer una colaboración con algunas personas.

-Imaginamos, que la gente debe ser muy agradecida con su colaboración…

-Sí. La gente es muy agradecida. No me pone contento tener que hacer esto, porque es una situación muy difícil para muchas personas. No espero que me feliciten, porque lo hago de corazón.

Así, con humildad y convicción, demostrando que todos podemos hacer un poco por los demás, Néstor Guajardo relató porque y como entrega semanalmente bolsas de mercadería a familias cuya economía se vio afectada por la pandemia del coronavirus. Porque en definitiva, en palabras de Melina Gates podemos decir que “la filantropía no se trata de dinero. Se trata de utilizar cualquier recurso que tenga a su alcance y aplicarlo para mejorar el mundo”.

