González resaltó “la visión” de Verna: “Sus decisiones hoy en La Pampa nos dan libertad tributaria”, dijo

El diputado provincial Julio González, presidente del bloque del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), reivindicó «la visión y fortaleza» del ex gobernador Carlos Verna que tomó «una decisión tan importante en aquel contexto tan difícil» donde el macrismo avasalló a las provincias para firmar un Consenso Fiscal que era claramente perjudicial para La Pampa. «Coincido con el ministro de Hacienda, Ernesto Franco, que hoy toma una real importancia que Verna no haya suscripto el Consenso Fiscal pese a las presiones políticas y económicas del macrismo», resaltó González.

Franco destacó, en declaraciones a LA ARENA, que La Pampa pudo subir la alícuota de Ingresos Brutos de 9 a 14 por ciento a los bancos privados porque no firmó el Consenso Fiscal impulsado por el ex presidente Mauricio Macri. Y resaltó que esta medida «es un mensaje del gobernador Sergio Ziliotto ante la poca participación de quienes solo piensan en el negocio».

El ministro indicó que las provincias que firmaron el Consenso Fiscal macrista hoy no tienen libertad tributaria. «Otra provincia hoy no puede tomar la decisión que tomamos nosotros sobre los bancos privados», señaló. Hoy La Pampa tiene la potestad de decidir «sobre todos los Impuestos» siempre y cuando las subas no excedan el 5% en la tasa general.

González ayer resaltó la visión política de Verna para oponerse, casi en soledad, al avasallamiento macrista. «Aquella decisión criticada por los opositores, hoy permite que nuestra provincia pueda tomar decisiones, como la que se tomó para aumentar la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero, recientemente aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados de La Pampa», concluyó.

