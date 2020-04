El ministro Lammens confirmó, en una videoconferencia, las líneas de créditos y ayudas para el sector turístico

Los presidentes de las regiones turísticas del país mantuvieron un encuentro virtual con el ministro de Turismo y Deportes de Nación, Matías Lammens, para tomar conocimiento sobre la reunión que mantuvo con los representantes de Turismo del G20. El funcionario nacional se refirió también a la creación de un fondo de auxilio especial destinado a micro, pequeña, medianas empresas y emprendedores asociados al turismo.

El encuentro fue convocado por la titular del Consejo Federal de Turismo (CFT), Claudia Grynszpan, y participó la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez.

Entre los fondos destinados para el sector turístico se dispondrán de 40 millones de dólares que aportarán el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno nacional, además de otros 100 millones de pesos que se pondrán a disposición de los emprendedores mediante la línea Fondo de Turismo (FONDETUR), también de la Nación.

AYUDA ECONÓMICA

Del encuentro virtual participó la secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, en representación del Ente Patagonia, quien posteriormente informó sobre los resultados de la reunión. “El Fondo de Turismo (FONDETUR) pasará a disponer de 100 millones de pesos, que serán de ayuda directa a los sectores más vulnerables y se podrán utilizar para apoyar a emprendedores turísticos -entre ellos los guías de turismo, que fueron mencionados entre los destinatarios de ese tipo de medidas- que desarrollen proyectos sostenibles que favorezcan el empleo, el arraigo y el desarrollo humano en el territorio”, explicó la funcionaria provincial. En este caso, se necesita que los créditos cuenten con la aprobación de la Nación y se articulen con las provincias.

IMPUESTO PAÍS

El ministro Lammens confirmó que con el impuesto País se financiarán obras turísticas en todas las provincias, bajo el lema «50 destinos» y como forma de reactivar la obra pública, mediante la presentación de proyectos ejecutivos que contarán con la supervisión de la cartera a su cargo, mediante un fondo que ya cuenta con 1.400 millones de pesos.

AYUDA PARA PyMEs

En relación al monto disponible a través del BID, la secretaria Romero señaló que “se aprobó un crédito de 32 millones de dólares, que se sumarán a otros 8 millones de dólares que aportará Nación, de modo que serán 40 millones que se podrán utilizar para ayudar a las PyMEs, en forma de subsidio o mediante créditos a tasa baja”. Para cualquiera de los sistemas que se implementen es necesario presentar proyectos y solicitar al ejecutivo nacional su aprobación.

Ante estas perspectivas, las autoridades provinciales de Turismo establecieron la necesidad de organizar equipos que presenten proyectos ejecutivos para destinar allí tanto los fondos del Impuesto País, que no es coparticipable y no puede utilizarse para otros fines que no sean de reactivación económica.

Además, se analizó la necesidad de contar con los proyectos a presentar que permitan acceder de manera rápida al FONDETUR, así como a los fondos solicitados al BID.

RELEVAMIENTOS

Desde la Secretaría de Turismo de la provincia de La Pampa se están realizando varios relevamientos a fin de conocer de manera precisa la estructura de producción del sector hotelero-gastronómico, así como de las agencias de viajes, los organizadores de eventos, los guías de turismo y prestadores de servicios, mediante consulta a los referentes de turismo municipales, a las cámaras empresariales y con bases de datos propias, a fin de llegar de manera eficiente con información actualizada, posibilidades de financiamiento y estar a la escucha de las consultas y necesidades del sector.

