Cuarentena Focalizada en Castex: Caminatas por finalización de DNI y prohibición de asistencia a espacios verdes

La intendenta Mónica Curutchet adhirió a los decretos provinciales 480 y 764 que prorroga el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, en la localidad de Eduardo Castex. La denominada Cuarentena Focalizada habilita nuevas actividades. El Comité de Crisis Local (CCL) recomendó que las salidas de esparcimiento se realicen por finalización de DNI, y está prohibida la concurrencia a la Pista de la Salud, plazas y espacios verdes. LAS NUEVAS DISPOSICIONES MUNICIPALES.

El Comité de Crisis Local (CCL) recomendó que las actividades exceptuadas se realicen con una extensión máxima de cuatro horas diarias, y las salidas de esparcimiento se realicen por finalización de DNI: el sábado los DNI con terminación par y cero, mientras que los domingos sería para los finalizados en números impares; mientras que los feriados por la mañana las terminaciones par y cero, y por la tarde las finalizaciones impares.

El CEL transmitió que las salidas de esparcimiento se podrán realizar durante una hora, en un radio de 500 metros del domicilio; de a dos personas en el caso de ser convivientes, salvo que la salida sea con menores de 12 años, que pueden salir dos niños en forma conjunta con un adulto. Y no se podrán concurrir a plazas ni parques, y queda prohibida la circulación en la Pista de la Salud.

ACTIVIDADES EXCEPTUADAS

Las nuevas actividades exceptuadas comenzarán a desarrollarse desde el lunes 4:

-Venta de mercaderías elaboradas y no elaboradas, repuestos y accesorios, comercios mayoristas y minoristas y toda actividad comercial con habilitación municipal, se podrá realizar de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Máximo de 1 persona empleada cada 10 mts2 y 1 cliente cada 10mts2. No podrán estar más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2. No se abrirá al público los sábados, domingos y feriados.

-Colegios Profesionales y Cajas Previsionales y de Seguridad Social. Atención exclusiva de colegiados de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts2 y 1 colegiado cada 10mts2. No podrán permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2. No se abrirá al público los sábados, domingos y feriados.

– Tareas de trabajadores alcanzados por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares y/o trabajo doméstico. De lunes a viernes de 8 a 18 horas. No se realizarán tareas los sábados, domingos y feriados.

-Actividades y/o servicios de los centros de estética, peluquerías y barberías. De lunes a viernes de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Máximo 1 persona empleada cada 10mts2 y 1 cliente cada 10mts2. No podrán asistir más de dos personas dentro del local por cada 10 mts2. No se abrirá al público los sábados, domingos y feriados.

-Ejercicio profesional de Abogados, Contadores, Arquitectos, Ingenieros, Maestros Mayores de Obra, Agrimensores, entre otros. De lunes a viernes de 13 a 18 horas. Pueden concurrir a lugares de trabajo, pero no se permite la atención al público. No se desarrollará actividad los sábados, domingos y feriados.

-Actividades relacionadas con la atención de la salud: Psicólogos, nutricionistas, Kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos entre otros. De lunes a viernes de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Máximo de 1 persona empleada cada 10mts2 y 1 cliente cada 10mts2. No podrán permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 mts2. No se abrirá al público los sábados, domingos y feriados.

