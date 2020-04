Espanto en Nueva York: hallan 100 muertos por coronavirus en camiones de mudanza

El fuerte olor que emanaba de dos camiones de mudanzas estacionados en las afueras de una funeraria en Brooklyn, Nueva York, provocó que varios vecinos llamaran a la policía. Sus peores sospechan se confirmaron: 100 cuerpos estaban almacenados en su interior, en bolsas y sin refrigeración, en un horrible signo del colapso que vive la ciudad, epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos, para dar tratamiento correcto a sus muertos.

Con más de 16.000 muertes, cinco veces más de los que fallecieron en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la presión en los servicios funerarios de la ciudad de Nueva York es extraordinaria, informó el diario El País. La llegada casi constante de víctimas fatales de coronavirus les impide cremarlos o enterrarlos rápidamente.

Muchas funerarias de la ciudad han tenido que alquilar camiones con refrigeración para almacenar los cadáveres. Algo que también se ha visto en otras ciudades colapsadas por la pandemia, como Guayaquil, en Ecuador, donde incluso se usan ataúdes de cartón.

De acuerdo a diversas cadenas televisivas estadounidenses, la policía halló 50 cuerpos en cada uno de los dos camiones, que no tenían refrigeración, y se encontraban frente a la casa de sepelios Andrew T. Cleckley, en Brooklyn. Estaban cada uno en un bolsa.

Según la policía, que abrió una investigación, varios cuerpos llevaban más de una semana dentro de los vehículos de mudanza por lo que estaban en estado de descomposición. Uno de los vecinos dijo que vio sangre salir de uno de los camiones.

La funeraria, un negocio familiar que opera desde hace cinco años, empezó a almacenar cuerpos de muertos por coronavirus en los camiones después de que su cámara frigorífica se averiase, dijo The New York Times. Pero un vocero de la empresa negó que los vehículos no estuviesen refrigerados.

Los vecinos contaron a distintos medios que el personal de la funeraria llevaba días trasladando bolsas con cadáveres entre el establecimiento y media docena de camiones estacionados en sus inmediaciones.

Nueva York vio, en tanto, multiplicarse el número de entierros de cuerpos sin reclamar en las fosas comunes de la isla de Hart, en el Bronx, mientras que las autoridades desplegaron morgues móviles en tráileres refrigerados para gestionar la saturación de las funerarias y dar tiempo a las familias que reclamen los cadáveres de sus allegados.

Comentarios

Comentarios