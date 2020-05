Violencia de Género: La OMyVD continúa trabajando en forma virtual

La Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica (OMyVD) continúa trabajando en forma virtual con distintos organismos judiciales de La Pampa, y, en ese contexto, estableció una serie de pautas para intervenir y colaborar con asistencias interdisciplinarias –a través de sus equipos técnicos– en los Juzgados de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Pico.

La responsable de la OMyVD, Marien Cazenave, mantuvo una reunión de trabajo, vía videoconferencia, con las dos juezas piquenses de ese fuero, Alejandra Noemí Campos y Ana Clara Pérez Ballester, para conversar sobre el tema.

Allí convinieron que la Oficina cooperará con esos tribunales, cuando así lo soliciten, emitiendo informes de riesgo, un componente sumamente necesario y valioso para los magistrados al momento de otorgar o no una medida autosatisfactiva, pues se trata de procesos urgentes donde lo primordial es proteger a la víctima.

De esta manera, los equipos técnicos de la OMyVD le brindarán a los juzgados más información y material de evaluación –además de las presentaciones de los defensores civiles– para resolver en consecuencia. Porque así como en algunos casos puede sugerirle a los jueces que adopten tal o cual medida para garantizar la seguridad e integridad física y psicológica de la víctima; en otros puede indicarle que no es necesario una restricción, exclusión o medida similar porque no existe ese contexto de violencia sino que se trata de otras cuestiones (reclamo de alimentos, régimen de visitas, etc.).

La idea es que está práctica que, en este contexto de feria judicial extraordinaria por la pandemia del Covid-19 se efectúa en forma virtual (videoconferencia por Zoom, videollamadas por Whatsapp, contactos telefónicos), pueda mantenerse a futuro, ya que es un mecanismo ágil e idóneo.

En función de los buenos resultados de la reunión con Campos y Pérez Ballester, Cazenave se contactará en lo inmediato con los responsables del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes de General Acha y con las defensorías civiles de esa localidad, Victorica y 25 de Mayo para intentar trasladar allí la misma mecánica de trabajo.​

