¿Qué pasará con los viajes de egresados 2020?

La situación actual parece haberlos cancelado, pero miles de padres siguen pagando cuotas para que sus hijos puedan ir. Adrián Manzotti, responsable de la comisión de turismo estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, para despejar las dudas.

Una de las cosas que más preocupa a los alumnos de último año de secundaria son los viajes de egresados, cuya realización está en duda debido a todas las medidas preventivas que está tomando el Gobierno Nacional para luchar contra el coronavirus. Y esto no es solamente algo que alerta a los estudiantes, sino que también los padres, quienes en algunos casos ya pagaron casi la totalidad del viaje.

Agustín es estudiante del colegio ORT y el último año es un momento que espera con ansias. “Desde que entré en el colegio me relaciono con los compañeros como si fuesen una segunda familia, siendo los más grandes los ejemplos a seguir y los más chicos sus seguidores” explica el alumno. “Ahora que me toca a mí ser el mayor, y vivir y disfrutar de mi último año, siento que una pandemia me está sacando la posibilidad de vivir este año a pleno, por más que los contenidos los esté pudiendo aprender” continúa.

Pero para Adrián Manzotti, responsable de la comisión de turismo estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), los alumnos no deben tener miedo en que se suspendan los viajes de egresados.

“Los viajes se van a realizar como siempre se hicieron, lo que tenemos claro es que estamos esperando ahora al 10 de mayo para ver cómo reorganizar los de julio y agosto” explicó Manzotti.

Según el especialista, los egresados podrán disfrutar de las experiencias que vienen pagando hace casi más de un año, pero con precauciones. “Nosotros tenemos un protocolo establecido para que los chicos sean transportados con seguridad, que es el que usamos en el 2009 con todo el problema de la Gripe A”, dice Manzotti.

Igualmente, aclara: “Lo que sí, seguramente sea distinto al protocolo del 2009, porque el coronavirus es una enfermedad distinta. Las precauciones van a ser otras y también las medidas preventivas”. Además el representante del FAEVYT agrega: “Los chicos tienen que estar tranquilos, sabemos que es una situación fuera de lo normal, pero no son cosas con las que no tengamos experiencia. Tanto en 2009 con la gripe A como en 2011 con el volcán en Chile tuvimos que reprogramar viajes y despues de eso salió todo bien”.

Pero una preocupación de la mayoría de los padres es: ¿qué pasará con las cuotas que ya están pagadas y las que faltan pagar?

Sobre esto, Manzotti también es claro: “Las cuotas hay que seguirlas pagando, porque si no se rompe una cadena de pagos que ya está en marcha desde que se empezó a abonar el viaje”.

“En las excepciones de gente que no pueda viajar por temas de salud (como podría suceder con los inmunosuprimidos) siempre van a recuperar su dinero, mientras que la gente que se le complique abonar las últimas cuotas tendrán planes excepcionales y refinanciaciones” sigue el responsable de FAEVYT, que es contundente: “Lo que no se puede permitir es que se baje toda una división del viaje, ya que en ese caso devolver lo abonado sería mucho más difícil”.

Con esto en mente, se puede asegurar que la mayoría de los viajes se van a realizar con normalidad, pero queda todavía un problema, según datos del FAEVYT casi 12 mil de los 180 mil estudiantes tienen como destino lugares en el exterior.

Para Manzotti, esto no sería un inconveniente: “Ya estuvimos hablando con la gente de Cancún, Cuba y Brasil, además de que en esos lugares las cuarentenas se están desarrollando de la misma manera que en Argentina. Lo único que necesitaríamos para dar luz verde a esos viajes es que el gobierno abra las fronteras”.

El padre de Agustín tuvo una reflexión interesante sobre lo que se está viviendo: “Me impacta ver como cambiaron nuestras preocupaciones. Al principio del ciclo lectivo nos preocupaban los excesos y buscábamos formas de regularlos, mientras que ahora con el coronavirus, nos preocupa cómo hacer el viaje y volver a la normalidad”.

