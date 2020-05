Robaron $ 300 mil en una casa de Castex: Realizaron un allanamiento y secuestraron «elementos importantes»

El fiscal adjunto de Eduardo Castex, Sebastián Mendiara, confirmó en Radio DON 101.5 Mhz que un vecino radicó una denuncia por el robo de $ 300 mil en una vivienda ubicada en el barrio Brandemann, en la zona norte de Eduardo Castex. El hecho habría ocurrido el sábado 26, y fue caratulado como Hurto, dado que no hubo “daños” en el inmueble para sustraer la importante suma de dinero. “Hay algunas sospechas de los vínculos familiares y/o personas cercanas a la víctima”, dijo el funcionario judicial castense.

El denunciante habría detallado en la denuncia que durante el mes de diciembre también sufrió la sustracción de importantes sumas de dinero, que superarían los $ 100 mil.

“Realizamos allanamientos», confirmó Mendiara. “En este caso tuvimos una desventaja de 15 días en la investigación, porque el hecho habría ocurrido el sábado 26 y se denunció varios días después”, explicó Mendiara en la entrevista telefónica con la emisora castense.

ALLANAMIENTOS

La policía de Eduardo Castex informó que ayer se realizó un allanamiento donde se secuestraron “indicios probatorios de interes para la causa”. Fuentes policiales revelaron que secuestraron 12 mil pesos, un teléfono celular y otros comprobantes”.

“Se encuentra una persona sospechada lo cual no es condenatorio, no obstante se encuentra todo en materia de investigación a disposición del Ministerio Público Fiscal”, explicaron. “En la vivienda no hay signos violencia y no hay nada revuelto en el interior. El dinero fue sustraído de un lugar específico del interior vivienda, y no hay indicios que hagan presumir el ingreso de persona ajena al lugar más que el entorno de confianza del propio denunciante”, revelaron fuentes policiales.

ESTUPEFACIENTES

En forma paralela se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley de Estupefacientes, dado que en el allanamiento se secuestraron cigarrillos con fuerte oloración a marihuana, que arrojaron un peso de 3.7 gramos. “El masculino resultó notificado en libertad, a disposición del Juzgado Federal de la ciudad de Santa Rosa”, indicaron fuentes policiales.

