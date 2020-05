La Liga Cultural de Fútbol declaró «desierto» el Torneo Oficial 2020

La Mesa Directiva de la Liga Cultural declaró «desierto» el Torneo Oficial 2020, que apenas pudo disputar una fecha, a causa de la pandemia de coronavirus. Los directivos de la Liga Cultural tomaron la decisión de dar por finalizado el torneo, sin campeón y sin descensos. Tampoco habrá ascensos desde la Primera «B», torneo que no había comenzado. De esta manera, como ocurrió en 1938, 1939 y 1940 cuando no se disputó el torneo Oficial, la Liga Cultural no tendrá campeón del Torneo Oficial en 2020.

El Consejo Federal, como ente rector del fútbol del interior, informó –la semana pasada- que recién a mediados de septiembre podría regresar la actividad oficial, publicó el diario La Arena.

ANÁLISIS DE LOS PROTAGONISTAS

Las opiniones recolectadas por cronistas de La Chueca, el suplemento deportivo del diario La Arena, fueron las siguientes:

Cristian Santa María (DT de Deportivo Winifreda): «Si se reanuda en septiembre tendría que ser con publico, porque sino no tiene ningún sentido. Alemania y España quieren comenzar con algunos cambios, pero no estaría en nada de acuerdo, porque al ser un deporte de contacto, el fútbol tiene que existir como siempre. Haría que juguemos el torneo de la Liga lo que dure, de la primavera hasta el otoño y en el invierno las vacaciones, esto nos haría cambia el calendario futbolístico; durante el verano es una linda estación para jugar, lleva gente y demás. Estaría bueno cambiar el calendario»

José Urigüen (Deportivo Mac Allister): «Por lo menos para sacarnos las ganas tendría que hacerse un torneo hasta diciembre, integrando ambas categorías, y después el año que viene jugar normalmente. Es una lástima porque los clubes de ascenso no tienen la posibilidad de ascender. Y en el verano es complicado jugar primero por los regionales y segundo porque la mayoría se va de vacaciones».

Leo Hidalgo (Unión de Riglos): «De septiembre a diciembre hacer un torneo corto o por zonas, sin descensos, para que ya estén los clasificado para el Provincial del año que viene. Los clubes han invertido mucho en pases de jugadores, algo habría que hacer».

Gastón Ceccani (All Boys): «Arrancar a entrenar en junio si no hay casos de coronavirus y a jugar en julio si se mantiene en cero. Si se empieza en septiembre, torneo completo parando 15 días en las fiestas. Si patean todo para el año que viene, se podrían dedicar a otra cosa antes que presidir una Liga».

Mauricio Rambur (DT de General Belgrano): «La verdad que por ahora no pienso en la vuelta al fútbol. Hay muchos factores a tener en cuenta para volver a jugar oficialmente. Habría que arrancar uno nuevo con los tiempos y características del torneo acorde a la época del año».

Enzo Farías (DT de Atlético Santa Rosa): «Sería bueno hacer un torneo hasta diciembre, pero jugar por algo porque también hay que ver el tema de la clasificación al Provincial. Se puede jugar un torneo de transición, a una sola vuelta, o con dos zonas y jugar desde fines de agosto a diciembre. Hay que armar un proyecto para reactivar la actividad y también a los clubes. También está bueno jugar en el verano este mismo torneo, pero sería bueno empezar en agosto. En otros países ya entrenan, pero el tema es que la Liga se tiene que poner de acuerdo con el Gobierno para reactivar la actividad. Acá hay mucha gente, como los técnicos y los profesores, que no tenemos trabajo y si no podemos trabajar no ganamos y la estamos pasando mal».

Alexander «Lalo» García (DT de Anguilense): «Sin dudas que la idea es poder terminar el año jugando, que los clubes puedan volver de a poco. Que la Liga pueda ir proyectando como podemos arrancar el 2021, me imagino que deben estar haciendo hincapié en esto. En enero o fines de enero estar teniendo actividades, porque es imposible jugar en diciembre-enero porque esto es amateur».

Hugo Artola (DT de Deportivo Penales): «En el caso particular del Club Penales, entendemos que hay cuestiones sociales de más relevancia debido a esta pandemia. Pero también como trabajador del área deportiva siento el impacto en la posibilidad de sostener en el tiempo todo este parate que nos vemos obligados a transitar. Si bien hay una bajada del Consejo Federal (de no jugar hasta septiembre), en este caso desde nuestra provincia como se han ido flexibilizando habrá que sentarse a debatir con gente que entienda más en cuestiones epidemiológicas y buscar una solución a futuro sino se reactiva la aparición de casos de Covid. Si se toma a rajatabla la decisión del Consejo, no creo que se pueda realizar la misma forma de torneo, por el tema de la fechas. Habría que pensar en alternativas, la posibilidad de extenderlo durante el verano habrá que tenerlo en cuenta o un torneo de transición como para terminar el año e ir organizando el calendario de 2021. Así como el gobierno provincial se está haciendo presente para ayudar de alguna manera a los clubes e instituciones me parece que en esta oportunidad tendrían que ser ellos también parte importante en la mesa de decisiones en cuanto a un posible retorno y formato de competencia para llevar a cabo».

Maximiliano Cantoni (Atlético Macachín): «Si están las condiciones dadas, que se juegue en septiembre, un torneo corto hasta diciembre, porque de jugarlo de corrido en el verano las altas temperaturas te llevan a jugarlo más tarde y no creo que todos los clubes tengan iluminación. Lo primordial es la salud, al margen de que el jugador siempre quiere jugar, hay jugadores con familia que están sin cobrar un peso. La situación económica es complicada, la parte psicológica del jugador de fútbol también, por eso jugaria un torneo corto de septiembre a diciembre».

Arturo «Colo» Gehl (Independiente de Doblas): «Si realmente se puede jugar a partir de septiembre, se tendría que jugar el campeonato de Liga como estaba estipulado y si toca jugarlo hasta fines de diciembre o principios de enero que así sea. Después verán si el año que viene se hace un Provincial con más equipos o no, pero creo que el campeonato de Liga se puede jugar tranquilamente».

Jorge Cayupán (DT de Guardia del Monte de Toay). «El fútbol de la Liga Cultural debería mantenerse inactivo hasta tener la seguridad de que tanto jugadores, directivos, dirigentes, y público en general no corren riesgo ninguno por practicarlo. ¿Algún torneo hasta fin de año? Todo depende de cómo sigamos con la pandemia, si está la seguridad de todos los que hacemos el fútbol en un cien por ciento estaría genial que se programe algo. ¿Qué torneo? Eso debería evaluarlo gente que esté en el tema de organizaciones de la Liga, el futbolista juega lo que sea. Pero obviamente la economía de los clubes debe ser tenida en cuenta a la hora de decidir por un torneo. Personalmente mi humilde opinión sería hacer un torneo por zonas geográficas para clasificar y luego definir por el sistema de llaves».

Leonel Argüello (DT de Deportivo Rivera): «Habría que armar un campeonato, aprovechar las vacaciones de verano para poder jugar. Nosotros entrenamos a la noche y el clima acompaña para entrenar, a la hora de jugar los domingos, y es cuando mejor estan la canchas. Estaría bueno armar un campeonato de septiembre a marzo o buscarle la vuelta, pero no esperaría a 2021 para arrancar con el fútbol».

Guido Carracedo (DT de Deportivo Alpachiri): «La verdad que es una situación medio complicada. En cuanto a lo deportivo empezando el 20 de septiembre hasta el 20 de diciembre tenemos 14 fines de semana, tiempo prudente como para organizar un torneo nuevo, adaptado a los tiempos que tenemos para no perder tanto tiempo. Ya dar por terminado este año sería, desde mi postura, un error, pero deberíamos adaptarnos a los tiempos y épocas que vivimos».

Alejandro Morettini (Deportivo Alpachiri): «Obviamente que el jugador quiere volver a jugar ya. Va a ser difícil, porque probablemente sea sin público. La mayoría de los clubes, más que nada del interior, el poco ingreso que tienen es de la entradas y con eso afronta el gasto del plantel entre otros. Hay que ver cuantos jugadores estamos dispuestos a jugar sin ver una moneda».

Comentarios

Comentarios