LeBron James denunció el racismo en los Estados Unidos: «Nos están cazando»

Lebron James, basquetbolista de Los Angeles Lakers en la NBA, denunció que a los afroamericanos los «están cazando» en Estados Unidos tras el crimen el jueves de un joven en Brunswick, a 400 kilómetros de Atlanta, en el estado de Georgia.

«Literalmente, nos están cazando. Cada día, en cualquier momento que ponemos un pie fuera de la comodidad de nuestros hogares. ¡Ni siquiera podemos salir a correr!”, escribió una de las máximas figuras del básquetbol mundial en su Instagram.

«¡Lamento Ahmaud (Descansa en el paraíso) y mis oraciones y bendiciones enviadas a los cielos a tu familia!», cerró James y sumó una foto del joven de 25 años abatido el pasado 25 de febrero mientras realizaba ejercicio en una calle de su vecindario.

James es un activista contra el racismo y sus redes sociales suelen ser la principal herramienta de denuncias ante cada caso.

Su posteo superó los 2.400.000 «me gusta» y tuvo varios comentarios de famosos como la tenista Serena Williams, ex número uno del mundo y actual novena en el ránking de la WTA.

«Simplemente no puedo entender esto. La cantidad de odio y desconsideración que se necesita para hacer eso», le comentó la tenista en el posteo.

Otro famoso que se sumó fue el rapero y actor estadounidense, Snoop Dogg, quien escribió: «Gracias Rey Lebron por defender a nuestra gente. Sin justicia, no hay paz».

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

