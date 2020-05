En Castex extendieron una polémica excepción de aislamiento obligatorio

Preocupación, molestias e indignación provocó en la comunidad de Eduardo Castex el certificado médico emitido en el Hospital Pablo F. Lacoste para que una trabajadora de la salud privada no permanezca en cuarentena obligatoria después de alojar en su casa a un viajante cordobés. La policía inició actuaciones judiciales por violación del aislamiento social, preventivo y obligatorio, pero las autoridades sanitarias locales igualmente dispusieron que la infractora no realice la cuarentena obligatoria durante 14 días. La mujer difundió en un portal de internet el certificado, y provocó no solamente alarma, sino también la ira de varios sectores de la comunidad castense.

El jefe de Policía de La Pampa, Roberto Ayala, transmitió su enojo y sorpresa. Y ejemplificó que una agente policial de La Maruja e Ingeniero Foster tuvo contacto con su madre, que trabaja en un campo de San Luis en el límite con La Pampa, y fue obligada a permanecer aislada durante 14 días.

Y fue más allá expresando: “Esta persona que vino de Huinca Renancó no puede certificar y asegurarle a nadie que no haya estado con otra persona en otros lados de Córdoba, donde hay muchos casos de coronavirus”.

ALOJAMIENTO Y POLÉMICA

El procedimiento policial se realizó el sábado 2, cuando un viajante de Huinca Renancó arribó a esta localidad para supuestamente realizar tareas para las cuales se encontraría exceptuado por los decretos presidenciales.

La policía constató el ingreso, pero pasado el mediodía no se había retirado. El trabajador habría escondido el rodado en la casa de la mujer castense, con quien tendría una relación sentimental. En horas de la siesta fue hallado por los policías, en una vivienda ubicada sobre la calle Córdoba, en la zona norte de Eduardo Castex.

El viajante y la mujer quedaron involucrados en una causa judicial por violar la cuarentena. Seguidamente el trabajador fue monitereado para que regrese a su domicilio en Huinca Renancó. La mujer debía permanecer en aislamiento obligatorio, pero el certificado medico finalmente la exceptuó.

La profesional de la salud hizo difundir en un sitio web el certificado médico extendido en el centro asistencial castense. Allí el médico expresó: “Dejo constancia que …..no se encuentra encuadrada dentro de las causales requeridas para tener que cumplir con la cuarentena obligatoria en el marco del Covid 19”.

CIRCULACIÓN COMUNITARIA

Fuentes gubernamentales explicaron que la mujer castense no debía permanecer en cuarentena obligatoria porque el viajante que alojó en su casa provenía de Huinca Renancó, donde hubo una víctima fatal de coronavirus, pero destacaron que no tiene circulación comunitaria de coronavirus. “Distinto sería si hubiera provenido de Río Cuarto o Córdoba donde hay muchos casos, y hay circulación comunitaria del virus Covid 19”, explicaron.

También explicaron que este caso no se trata de una contradicción en los procedimientos de impedir el ingreso a territorio pampeano de estudiantes provenientes de Córdoba. “Son distintos protocolos sanitarios. Una cosa es el protocolo sanitario de los repatriados o de quienes regresan a sus casas; y hay otro protocolo sanitario para los viajantes de actividades exceptuadas”, detallaron.

ENOJO POLICIAL

El jefe de la Policía de La Pampa, Roberto Ayala, hizo públicas sus molestias por la decisión de las autoridades sanitarias de exceptuar de la cuarentena obligatoria a la mujer castense. “La persona que recibió esa visita, por las medidas adoptadas en La Pampa, debería estar en estricto aislamiento durante 14 días”, aseguró Ayala. Y agregó: “estamos muy sorprendido por este certificado que se habría extendido a la persona que fue visitada por una persona de la provincia de Córdoba, que ahora no tenga que hacer el aislamiento”.

Las molestias del jefe policial pampeano fueron porque se procedió distinto en un caso ocurrido con una agente policial. “Paso algo similar con una empleada policial en Ingeniero Foster y La Maruja. Esa empleada por haber tenido contacto con sus familiares que trabajan en un campo lindante con La Pampa, pero que está del lado de San Luis, tuvo que estar 14 días en aislamiento obligatorio y estricto. Y la empleada policial solamente estuvo en contacto con su madre”, dijo Ayala en declaraciones al noticiero televisivo Informe 3 de esta localidad.

Ayala respaldo el procedimiento de la policía de Eduardo Castex. “Se siguieron todas las instrucciones que se habían dado y después lo que ocurrió, no lo entendemos”, admitió.

