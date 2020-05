Ziliotto: “En la pandemia la gente reivindicó el rol del Estado porque en las malas es al primero que se le reclama”

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, hizo hincapié en la importancia que ha tenido el Estado, nacional y provincial, en el control de la crisis sanitaria y económica. Además, en declaraciones formulados al portal Infobae, explicó los motivos por los que pudo avanzar en la flexibilización de actividades, incluso en las que están vinculadas al esparcimiento. “La situación compleja del sector económico es por el efecto del coronavirus, pero también por la situación heredada del gobierno anterior”, destacó.

-Comienza la cuarta fase de la cuarentena. ¿Cómo evalúa la flexibilización que se viene haciendo hasta el momento y que se hará a partir de ahora de las actividades productivas y económicas?

-Ha quedado demostrado que la cuarentena fue totalmente necesaria y que se ha mostrado una eficiencia muy importante a la luz de los parámetros que tenemos cada una de las provincias. En La Pampa tuvimos cinco casos, todos importados, y ya están recuperados. Llevamos 30 días sin casos positivos. Vemos un gran esfuerzo de la sociedad. Estamos en la etapa en la que hay que buscar un equilibrio justo, necesario, entre la salud y la economía.

-¿Cómo llevó adelante ese equilibrio en La Pampa?

-Desde hace 15 días empezamos a flexibilizar actividades. Y se irán incorporando otras este fin de semana. Sin perder de vista que el principal norte que tenemos nosotros es el cuidado de la salud de los pampeanos. Con la cuarentena focalizada lo que hicimos fue administrar días y horarios. Las actividades que se incorporaron como el comercio, las profesiones liberales, las peluquerías y el personal doméstico, se está desarrollando de lunes a viernes en el horario de la tarde. Porque en la mañana están el resto de las actividades que giran alrededor del sistema bancario.

-¿En esa flexibilización incluyó salidas recreativas?

-Dejamos para los sábados, domingos y feriados la caminata saludable. A partir del lunes empezamos a administrar la cuarentena en conjunto con los municipios. Los que tienen menos de 5000 habitantes van a poder flexibilizar horarios de las caminatas. Podrán extenderlo durante la semana de lunes a viernes. Y también los comercios podrán extender los horarios de atención a la mañana. Habrá algunas excepciones con las ciudades que están cerca de las fronteras con Río Negro y Córdoba, provincias que tienen circulación viral.

-¿Cómo se comportó la gente en las salidas recreativas? El cumplimiento de las normas es clave para la apertura.

-Permitimos las caminatas el fin de semana pasado. Fue un gran desahogo para la sociedad poder salir a caminar una hora, a no más de 500 metros de su casa, después de 40 días de encierro. La enorme mayoría de la gente lo cumplió y aprovechó el tiempo.

-Alberto Fernández suele hacer referencia a la conciencia individual como un factor clave para la flexibilización del aislamiento. ¿En La Pampa está creada la conciencia social sobre lo importante que es cumplir con las normas para no retroceder en la apertura de la cuarentena?

-Se ha creado una conciencia social muy importante. Eso nos permite ir pensando cómo vamos a relajar de a poco la cuarentena. Siempre mirando cuál es nuestro estatus sanitario. Yo le dije a la sociedad que todas estas medidas que se tomaron tenían como principal garantía no tanto los controles del Estado, sino la responsabilidad social. Hemos sido muy estrictos.

-¿Con qué ejemplo marcaría lo estricto que fueron en el control?

-Tenemos el 0,8% de la población del país. En la cantidad de causas judiciales por violar la cuarentena estamos casi en un 10% de los casos a nivel nacional. De esa forma cuidamos al que hizo el gran esfuerzo y cumplió con la cuarentena a rajatabla. Eso es lo que permitió tener el estatus de 30 días sin casos positivos.

-¿Cuáles fueron las medidas restrictivas que tomó para lograr ese resultado?

-La enorme mayoría de la gente cumplió a rajatabla. Y los que no cumplieron tuvieron atrás la acción del Estado que les hizo ver la necesidad que tenían de cumplirlo. Hubo control en los ingresos a La Pampa. Todos los intendentes saben que vehículos ingresan a cada localidad. Estamos rodeados de provincias que tienen circulación del virus. Tuvimos que reforzar todos los controles en los ingresos. Todo pampeano que ingresa tiene que cumplir con los 14 días de aislamiento.

-Está preocupado por la circulación del virus que hay en las provincias vecinas. ¿Va a tomar alguna medida adicional a las que ya tomó?

-Identificamos a todos los vehículos que ingresan a la provincia de La Pampa. Certificamos el permiso para circular, se controla el estado de salud de la persona, y se controla el vehículo. El intendente sabe que camión va a entrar a su lugar. Incluso hay algunos que hicieron un centro de trasbordo. El camión no ingresa a la localidad, sino que hay un trasbordo con el comerciante.

-Hay muchas provincias que no tienen contagios desde hace 15 días. La pandemia en Agentina en vez de expandirse, se concentró solo en los centros urbanos grandes.

-En esos lugares no se pudo cumplir el aislamiento por el gran conglomerado de gente que hay y el hacinamiento. Por más que la gente puso la mejor buena voluntad y los gobiernos trabajaron mucho. Hay que tener un estricto control sanitario. La vacuna es el distanciamiento. Y en ese lugar donde no pudo haber distanciamiento, apareció el virus.

-Entonces, tiene lógica que la mayor parte del país comience a funcionar con cierta normalidad.

-Sí. Exactamente. A partir de la cuarentena focalizada obtuvimos un estatus sanitario y de conciencia social. Eso nos permitió buscar un equilibrio entre salud y economía. Y estamos avanzando día a día en la provincia. Incorporando actividades. Cumpliendo con los parámetros de circulación, que hasta el momento fue del 50% de la población. La gran clave es el respeto mutuo.

-Hubo cuestionamientos al Presidente por la extensión de la cuarentena. ¿El Gobierno manejó bien el equilibrio entre la salud y economía en este tiempo?

-El Gobierno puso muy en claro, y creo que la enorme mayoría de los argentinos está de acuerdo, que lo prioritario es defender la salud. Con un gran costo económico, sí, pero se priorizó la vida antes que la economía. La vida no se restituye, la economía se puede levantar. Lo dijo claro el Presidente. Seguramente vamos a tener una crisis económica. La estamos viviendo. Desde el punto de vista económico compiten el efecto de la cuarentena, la casi nula actividad económica por 45 días, con la herencia recibida y la crisis que recibió el Presidente.

-¿Compiten?

-Hoy la situación compleja del sector económico es por el efecto del coronavirus, pero también por la situación heredada. El 20 de marzo no había una situación económica florenciente. Todavía está el impacto de la gran recesión, la pobreza y la desocupación. Y eso viene desde hace tiempo. No es efecto del coronavirus. Toda la situación económica que tienen todos los sectores económicos del país no es exclusivamente por las decisiones que tomó Alberto Fernández para priorizar la salud por encima de la economía, esto viene de arrastre.

-Algunos analistas políticos aseguran que el Presidente se aferró a la cuarentena porque le va bien en las encuestas.

-Es un facilismo. Cuando el Presidente tomó la decisión no sabía que el acompañamiento popular iba a ser tan fuerte. Y por algo es tan fuerte el acompañamiento. Quiere decir que no estuvo equivocado. Algunos decidieron priorizar la salud y otros la economía. Estos últimos no saben con la cantidad de muertos que van a terminar.

-El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo que tendremos un año más de pandemia. Y que en ese tiempo se dará un paso para adelante y otro para atrás. ¿Lo que viene en este tiempo es una cuarentena intermitente y medidas restrictivas que irán fluctuando de acuerdo a la situación sanitaria?

-No sabemos con certeza cuál va a ser la magnitud del impacto de la enfermedad en el país. Y hasta ahora ha sido prueba y error. Nosotros mismos que estamos haciendo una apertura de la economía, si llegamos a tener contagios y tenemos un escenario de circulación local del virus, vamos a tener que retroceder. Hasta que no aparezca definitivamente una vacuna que haga desaparecer este virus vamos a tener que ir tomando este tipo de decisiones.

-¿Es importante que la gente entienda que no es solo un camino para adelante, que puede haber retrocesos?

-Puede haber retrocesos y la gente lo sabe. Estamos viendo que no hay un comportamiento unívoco en todo el mundo. Hay situaciones de distinto tipo. Evoluciones distintas.

-El Presidente separó a la oposición entre los que gobiernan y los que hablan en redes sociales. ¿Qué valoración hace sobre el rol de la oposición en este tiempo?

-La oposición que gestiona es una oposición altamente responsable. Como debe ser. Pensando en los que los votaron. Hoy la enorme mayoría de los argentinos quieren que le cuidemos la salud.

-¿Y la oposición que no gobierna?

-No la vemos. Porque hay un sector que sigue planteando, desde el punto de vista ideológico, que hay que priorizar la economía antes que la salud.

-¿Entra en juego una cuestión ideológica?

-Por supuesto. Una concepción de cuál debe ser el rol del Estado.

-La pandemia dejó al descubierto que había falencias en el sistema de salud, en los protocolos y la infraestructura del Estado. Pero, al mismo tiempo, el Estado se convirtió en salvador de las economías provinciales. Todo el mismo Estado. ¿No es una paradoja?

-Depende de una concepción ideológica de cuál debe ser el rol de Estado. El Estado tiene que tener capacidad para intervenir en la economía a favor de la gente. Esa es mi concepción. La mayoría de la gente revindicó el valor y el rol del Estado. Porque todos saben que en esta pandemia, cuando hay que dar respuestas, es la salud pública quien las da.

–¿Piensa que, después de la pandemia, la sociedad argentina revindicará el rol del Estado?

-Lo que ha pasado con la pandemia es una reivindicación del rol del Estado. El rol de un Estado eficiente. En La Pampa, a partir de tener un estado presente, que a su vez tiene un banco público, pudimos poner al servicio de producción créditos a tasa 0. Con meses de gracia y para devolver en un plazo largo.

-El Presidente dijo que el mundo, después del coronavirus, cambiará la mirada que hay sobre el rol que debe tener el Estado.

-Sí, exactamente. Nosotros en La Pampa lo tenemos muy en claro. Está muy internalizado en la sociedad pampeana cuál debe ser el rol del Estado. Un estado presente y eficiente. En las malas al primero que se le reclama es al Estado. En las buenas, los que no comulgan la misma ideología que yo, piensan en el mercado. El mercado para las buenas y el Estado para las malas.

-Llevamos un mes y medio de cuarentena. ¿Cuáles van a ser las consecuencias directas y hasta cuándo veremos los coletazos de este parate económico?

-Si uno ve la coparticipación, nosotros tenemos una caída cercana al 30%. No sabemos cuánto más va a caer la economía. No sabemos si la economía rebotó. Si van a poder ponerse en marcha todos los sectores. Así como hoy no sabemos cuál va a ser el pico de la pandemia, tampoco sabemos cuál va a ser el piso de la caída de la economía. El gobierno nacional dio una ayuda muy importante a las provincias. En el caso de La Pampa, tenemos una situación histórica, de superávit fiscal, con fondos anticrisis, que nos permiten hacer frente a este tipo de contingencias y nos permiten seguir prestando los servicios básicos a partir del Estado.

-¿Nos vamos a encontrar con un escenario de desempleo y pobreza similar al de hace dos décadas atrás?

-Seguro. Le ha pegado durísimo a la informalidad.

-La cuarentena comenzó a generar un hartazgo. ¿Cómo se evita que haya una salida desordenada del aislamiento? Que la gente no rompa las reglas frente a la necesidad de trabajar o de salir de sus casas.

-Primero con pautas rígidas con parte del Estado. Pero cierra, únicamente con responsabilidad social. Si te dejan caminar nada más que una hora a la mañana, no podés salir a caminar todo el día cuatro o cinco veces. Es muy simple. Depende de la sociedad.

-El problema más grande es el centro del país y los grandes conglomerados. ¿Es más fácil que se cumplan las reglas en el interior?

-Sí. En la mayoría de las localidades de La Pampa uno sale y ve campo, ve superficie. Lo que sobra es superficie. Ahí es donde nosotros relajamos y dejamos que la gente pueda salir a caminar no solo los fines de semana, como pasa en las ciudades más grandes, sino también un poco más de tiempo, como sucede en el interior profundo de la provincia.

-¿Cuál es el sector productivo de La Pampa más castigado por este parate económico?

-El más golpeado fue la industria, que todavía no la habilitamos. Estamos empezando a analizar distintas alternativas. La industria ha tenido un apoyo muy fuerte del gobierno de la provincia. Han podido pagar con créditos a tasa 0. Hemos prorrogado los ingresos brutos que vencían en abril y mayo para que los paguen en el 2021 y en 12 cuotas sin interés. Prorrogamos impuestos inmobiliarios, patentes, los vencimientos del mes de abril en lo que es energía lo van a pagar en los primeros 6 meses del año que viene y sin intereses. Hubo una fuerte presencia del Estado.

-¿Está estudiando protocolos para que se retome la actividad industrial?

-Con todos los sectores estamos trabajando protocolos. Hemos hecho protocolos específicos para todas las actividades que habilitamos. Y estamos trabajando permanentemente con todos los sectores económicos, para que se fortalezca el estatus sanitario de la provincia y lograr abrir más actividades. Siempre mirando que eso no multiplique el uso del transporte público.

-¿Cómo está abordando el tema de transporte público, teniendo en cuenta que es uno de los focos de mayor contagio?

-Hay limitaciones al uso y medidas de aislamiento. Como funciona en Buenos Aires, pero a nosotros nos favorece que no tenemos circulación local del virus.

-¿Le presentaron protocolos los restaurantes y gimnasios, donde siempre suele ir mucha gente?

-Eso no se está analizando. Estamos en línea con lo que fija el gobierno nacional. Nos han planteado que todavía no es tiempo de la apertura de esas actividades. Esto es día a día. Si mañana tengo casos de contagio me va a hacer rediseñar algunas estrategias.

-¿Agricultura y ganadería trabajaron con normalidad? ¿Con qué protocolo?

-El hecho de que la mayoría de las cosas se desarrollen en grandes extensiones y en un aislamiento casi total fue lo importante. No generó problemas. Se tomaron todas las medidas que pasan principalmente por el aseo personal. Además, todos los comercios que están vinculados a la cadena agroalimentaria tienen su protocolo.

-Los empleados de comercio y los industriales que no fueron a trabajar durante la cuarentena recibirán un 25% menos del sueldo. ¿Le parece que fue un acuerdo razonable?

-Es razonable. Aparte fue acordado entre la patronal y el sindicato que representa a los trabajadores. Como corresponde. Con una clara visión de poder mantener la fuente de trabajo.

-Hay infectólogos y epidemiólogos que hablan del concepto de «la nueva normalidad”. ¿Lo comparte?

-Si. Es una bisagra este momento. La nueva normalidad tienen mucha reminiscencias del inicio de la humanidad. La mayor cantidad de esas reglas, aparte de que le incorporamos el aislamiento, son de higiene y cuidado personal. Por ejemplo, han bajado mucho la diarrea en los chicos porque se profundizó el lavado de manos. Algo simple. Y hay menos enfermedades respiratorias por los cuidados que hubo durante la cuarentena.

-Un concepto nuevo de higiene y distanciamiento.

-El concepto nuevo es el de distanciamiento. La higiene personal es algo que muchas veces se abandona por una cuestión cultural.

-¿Viene una deformación de la cultura?

-Somos hijos del rigor. La nueva normalidad tendrá que ver con que la era de la virtualidad se nos cayó encima. Las relaciones laborales y los lugares de trabajo. Va a haber un aggiornamento desde todo punto de vista. Ya no habrá un aula con 25 chicos. Al menos, hasta que aparezca la vacuna. Hay muchas cosas que van a cambiar.

