En Castex, llegó el primer pasajero del programa Regreso a casa: “Estoy aislado desde el 17 de marzo”, dijo

“Llegué el sábado a la noche y acá estoy confinado en un hotel. Estoy en aislamiento desde el 17 de marzo, porque llegue el 15 de marzo a Tolhuin (Tierra del Fuego) y el 16 decretaron la cuarentena obligatoria; ahora regresó acá y tengo que estar 14 días aislado, cuando termine abre estado más de 60 días aislado”, relató el vecino castense José Luis Fortunsky en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. “Soy el primero que llegó (del programa Regreso a casa) y en el transcurso de esta semana llegarán varios más que se alojarán en este hotel”, destacó.

En Tolhuin no hubo casos de coronavirus, pero en Tierra del Fuego el domingo se registraban 148 casos de coronavirus: 125 en Ushuaia y el resto en Río Grande e Islas Malvinas. “Llegué el 15 de marzo y el 16 decretaron la cuarentena obligatoria por 4 casos confirmados en la Policía Aeronáutica y me tuve que venir por problemas de salud de familiares”, explicó Fortunsky.

El regresó se extendió 2 días y medio atravesando las rutas de Santa Cruz, Chubut y Río Negro. “En Chubut hay controles muy intensos. Me hicieron dormir a la vera de la ruta hasta el otro día a las 9 horas. Y cruce toda la ciudad de Comodoro Rivadavia escoltado por la policía y Gendarmería”, relató-

Ingresó a La Pampa por el puente de La Adela, y desde allí directo al Puesto Caminero de Eduardo Castex. El sábado, a las 22.30 horas, lo registraron. Estuvo esperando una ambulancia para que le realicen un control médico, pero el móvil sanitario nunca llegó. Y ante esta situación, un patrullero lo escoltó directamente a un hotel céntrico castense.

«NO PUEDO SALIR AL PASILLO»

“Acá tengo que estar 14 días. Me siento incomodo porque estoy encerrado en una habitación y no puedo salir de la pieza. Hay un patio, pero no puedo ir a tomar aire”, explicó Fortunsky.

“Esto es increíble porque tengo mi casa donde vivo solo, no hay menores y tampoco adultos mayores que se puedan contagiar. Y tranquilamente podría estar en mi casa, sin necesidad de hacerle gasta al Estado estos 14 días de alojamiento”, agregó.

HIJOS Y ENTENADOS

El vecino castense –sutilmente- cuestionó el desempeño de las autoridades sanitarias de Eduardo Castex. “Espero que sea –el aislamiento social- para todos igual”, expresó.

E indirectamente se refirió al caso del certificado médico que exceptuó a una profesional de la salud, después de alojar en su casa a un viajante de Huinca Renancó. “Tengo entendido que no es para todos igual, porque hubo un caso muy particular con una profesional, donde a pesar de que la policía le inicio una causa judicial y le indicó que debía permanecer en cuarentena, sigue circulando por Castex como si nada”, expresó. “Esto genera impotencia porque no es para todos iguales”, concluyó.

