Extensión de plazos de pago y descuentos del 25% en los seguros para autos por el coronavirus

La fuerte caída en el nivel de siniestralidad registrada en los últimos cincuenta días por el menor uso de los autos por la cuarentena puesta en marcha para morigerar el avance del coronavirus, determinó que las empresas aseguradoras -a partir del reclamo de clientes o por decisión de los productores- comenzaran a instrumentar descuentos del 25% promedio en las cuotas de las pólizas y extensiones en los plazos de pago.

«Ante la definición del aislamiento, se tomaron medidas comerciales inmediatas en pos de mantener la cartera de clientes y acompañar a nuestros asegurados y a la sociedad en general en esta situación particular», explicó a Télam Emilio Caratti, director de Siniestros de La Caja.

Caratti señaló también, al igual que el resto de las firmas consultadas por Télam, la decisión de extender los plazos de las pólizas de auto para que no se queden sin cobertura ante una falta de pago.

«También se ofrecieron medios alternativos de pago evitando así la baja de los seguros», dijo el directivo de La Caja, quien adelantó que de cara al futuro cercano «se prevé extender las promociones vigentes y definir un nuevo paquete de beneficios».

En San Cristóbal Seguros decidieron no generalizar las medidas. «No realizamos medidas masivas, sino que cada caso fue evaluado en forma particular, entendiendo el riesgo cubierto y el historial de cada cliente. No solo se analizan las coberturas y tarifas, sino también los medios y las formas de pago», explicó Vanesa Rocca, Gerente General de la compañía.

«Pusimos en marcha una serie de alternativas que se adaptan a todas las necesidades desde coberturas más básicas hasta pago en cuotas de los premios cuyo vencimiento opere en este período», agregó la gerenta de San Cristóbal Seguros.

Andrés Quantin, CEO de La Mercantil Andina, coincidió en que la primera acción de la firma fue correr todos los plazos de pago de acuerdo a las extensiones del aislamiento y posteriormente la de tranquilizar a los asegurados ante el rumor errado de que en cuarentena quien sufría un siniestro no tenía cobertura.

«Mas tarde pusimos en marcha un mecanismo para entender necesidades puntuales económicas. Creamos una herramienta en línea que le dimos a todos los productores-asesores la posibilidad de atender situaciones de cada asegurado, por medio de bonificaciones de la cuota durante lo que dure el aislamiento», explicó Quantin.

Desde Nación Seguros destacaron que los reclamos de descuentos por parte de los clientes se produjeron luego de las «fakes news» en las redes informando que la Superintendencia de Seguros de la Nación había solicitado a las aseguradoras la reducción de los costos del seguro.

«Para atender esta demanda y teniendo en cuenta la disminución importante de la cantidad de siniestros ocurridos, analizamos y determinamos realizar descuentos a los efectos de retener la cartera de clientes», explicaron desde la compañía del grupo Nación que desde el lunes pasado cuenta con Alberto Pagliano como su flamante presidente.

En la firma precisaron que el descuento aplica para clientes de automóviles individuales y varía en virtud de la cobertura contratada, en promedio es un 25% sobre la cuota de abril y que «en caso de continuar la cuarentena durante el mes de mayo, se extenderá el mismo a quien lo solicite», adelantaron.

Por su parte, Matías Santoro, gerente de Recursos Humanos de Provincia Seguros, reconoció que «fuimos conscientes desde el primer momento que este hecho extraordinario requiere medidas oportunas a la altura de las circunstancias y el mayor compromiso de nuestros recursos para afrontarlas» y por ello «implementamos herramientas de retención y promociones especiales que buscan ajustarse y ser útiles en la situación actual, sobre todo para acompañar a aquellas PyMEs que lo necesitan hoy más que nunca».

Además, Santoro destacó el trabajo en el asesoramiento a asegurados y productores respecto a las mejores alternativas de coberturas para cada caso. «Estamos en constante proceso de actualización de diversas herramientas, planes y nuevos productos para adecuarnos conforme al avance de las circunstancias», dijo la directiva.

Muchas compañías ofrecieron a sus asegurados prestaciones adicionales como por ejemplo servicios de telemedicina, o como en el caso de La Caja un programa de asistencia a mayores (para quienes tienen más de 60 años) que permite gestionar trámites de forma online, pedidos de supermercado, delivery de medicamentos, coordinación de traslados, entre otros beneficios.

Tras la pandemia en el mercado aseguran que se viene una etapa muy competitiva por la situación económica de los clientes, al tiempo que estadísticamente prevén un incremento de la siniestralidad.

