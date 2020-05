Medidas de precaución en el uso del Sexting y cómo actuar frente al Grooming (*)

Vamos a compartir algunos tips para que tengan referencias sobre las medidas de prevención que se deben adoptar para el Sexting y algunos datos para que conozcan cómo actuar e intentar prevenir una situación de Grooming.

En principio, el Sexting es una práctica que tienen jóvenes, adolescentes y adultos de enviar imágenes con contenido sexual, erótico o pornográfico a alguien de confianza por medio de teléfonos celulares, tablets, pc, etc. Y es apropiado saber:

-No existe 100% de seguridad en comunicación digital

-Una herramienta aconsejable para sexting es la aplicación Telegram, en su chat secreto

-Descarguen la aplicación y le solicitan a la otra persona que también lo haga, luego hacen click en el nombre de esa persona y se despliega una solapa que da la opción Más que incluye el chat secreto, hacen click allí y se abre un nuevo chat con las letras en verde que indica que es un chat secreto, luego lo primero que tienen que hacer es utilizar la función de un reloj que aparece en la ventana del chat y allí indican cuanto tiempo quieren que “sobreviva” su imagen enviada o el texto enviado. La imagen y/o texto desaparecerá en el tiempo predeterminado sin que necesiten eliminar

-Muy importante: la foto y el video sería recomendable que la generen desde el mismo chat, es decir: no se saquen la foto aparte y luego la envíen, ingresen en la opción del Clip (igual que en whatsapp) y saquen foto o video desde allí.

-Como les digo no podemos hablar de 100% de seguridad nunca, porque pueden grabar la foto o el video desde otro celular o cámara, pero claramente es mejor usar el chat secreto de Telegram, que otra aplicación para el sexting.

-Las ventajas del chat secreto de Telegram son: no se puede copiar ni reenviar imagen, pero si se puede copiar texto (pero eso de mucho no sirve porque no identifica a la persona que escribió ese texto, por eso no reviste gravedad), te avisa si se hizo captura de pantalla, otra función que tiene es que podes eliminar imágenes y texto para ambos (si así lo decidís antes del tiempo predeterminado, por ejemplo lo pusiste para que se autoelimine en una hora, y lo querés eliminar antes, podes poner eliminar para ambos como se hace en Whatsapp).

-No es recomendable sextear con otras aplicaciones que no sea Telegram.

-Hablen con sus [email protected]/[email protected]/etc. sobre estos temas. Siempre es mejor conversar y estar informados.

GROOMING

Grooming es la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño, niña o adolescente mediante el uso de Internet, a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos (redes sociales, páginas web, aplicaciones de mensajerías como Whatsapp, etc.

-En cuanto al grooming nunca borren prueba, nunca bloqueen al agresor, realicen capturas de pantalla, no denuncies al perfil acosador en la red social o plataforma web, no amenacen ni mantengan una conversación con el abusador y siempre denuncien en la Fiscalía más cercana.

Esto último es clave, porque el groomer no se va a detener solo con bloquearlo.

-Hablen con sus [email protected] y expliquen que no deben compartir claves, información o imágenes comprometedoras por medios electrónicos, porque lo que se sube a Internet no se borra nunca.

-Configuren juntos las opciones de privacidad en las redes sociales para determinar qué información será accesible para los demás, evitando usar sus nombres completos y datos personales.

– Conversen de estos temas con los niñ@s y adolescentes, no tengan vergüenza, no se asusten, solo charlen y abran la conversación y siempre estén atentos a los cambios de costumbres y humor de sus [email protected]

(*) Por Paula Kohan (Abogada en Derecho Civil – Diplomada en Derecho informático)

Comentarios

Comentarios