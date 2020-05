Exjugador de Real Madrid fue detenido por tráfico de drogas

El colombiano Edwin Congo, ex jugador de Real Madrid, fue liberado después de haber sido detenido en España por un caso de supuesto tráfico de drogas.

El exdelantero del conjunto de la capital española declaró ante las autoridades policiales y después fue puesto en libertad, según indicó un reporte del sitio “Fútbol red”.

En declaraciones al programa televisivo “El Chiringuito”, el también exfutbolista de Levante y Sporting Gijón, de 43 años, desmintió su participación en una red que «trafica cocaína».

«Lo principal es que la Policía me dijo: ‘Desvinculate de este tipo de gente que no te hace bien’. Así, cuando salí, me dirigí para mi casa», contó.

Congo admitió «estar tranquilo» ante esta situación, aun cuando reconoció «conocer a esta gente». «Pero no he hecho nada inconveniente», remarcó.

«No hice nada que tenga que ver con la venta y fabricación de cocaína», enfatizó el exatacante del seleccionado colombiano, surgido de las divisiones formativas de Once Caldas.

