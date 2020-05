Mario Kempes, elegido «Superleyenda» del Valencia de España

El argentino Mario Kempes, retirado del fútbol hace más de tres décadas, fue elegido por los hinchas del Valencia como máximo ídolo del club, en una votación que llevó adelante el diario «Super».

Con más de 100.000 y un porcentaje del 53 por ciento sobre el 47 del Guaje David Villa en la final, los hinchas del Valencia eligieron al «Matador» como la mayor leyenda del club, que tuvo en sus filas nombres como Romario, Gaizka Mendieta, Santiago Cañizares, David Silva y los argentinos Pablo Aimar, Claudio López y Roberto Ayala entre otros. Kempes superó en la semifinal a Cañizares, mientras que Villa venció a David Albelda. En total, el diario había postulado a los 32 máximos ídolos de la historia del club.

«Me sigo alegrando porque las novedades que me llegan de Valencia siempre son las mejores y las más lindas, vuelves a pensar que las cosas que hiciste no fueron tan malas y no solamente en lo deportivo sino también la otra persona», expresó Kempes en una entrevista con el diario valenciano que llevó a cabo la elección entre sus lectores. Kempes se encuentra radicado en Estados Unidos, en La Florida, donde está llevando a cabo la cuarentena.

Kempes jugó en el Valencia entre 1976 y 1984, salvo en 1981 cuando estuvo en River. En ese período logró la Copa del Rey en la temporada 1978/1979 y la Recopa de Europa en la campaña siguiente. En el club «Che» marcó una época, con 149 goles anotados en 246 partidos.

Comentarios

Comentarios