Niño le envió una emotiva carta al comisario de Victorica pidiendo autorización para visitar a su abuelo

Un niño de solo 8 años puso en su real relieve las carencias afectivas que el aislamiento produce en el seno familiar. Le escribió al comisario del pueblo explicándole que necesitaba a ver a su abuelo: «nos vemos por videos pero necesito abrazarlo». Ayer su mamá, Angie Cortez, contó que el policía la llamó y le prometió que le contestaría. «Sea lo que decidan, él lo va a entender», dijo. El titular de la comisaría de Victorica es el subcomisario Edgardo Díaz Correa prometió consultar la alternativa planteada.

Poco antes de la medianoche del miércoles, Angie, que es una colega que trabaja en Cabledigital, subió a su cuenta de Facebook una carta que su hijo Jonás le escribió a la Policía, publicó el diario La Arena. «Señor Policía me llamo Jonás y quería pedir permiso para ir a Telén a visitar a mi abuelito a quien no veo hace más de 50 días, y lo extraño demasiado», le contó a las autoridades.

«Hacemos videollamadas por celular pero necesito abrazarlo, jugar a la pelota y extraño sus asados. Por favor ¿me deja ir? Yo prometo cuidarme y quedarme en su casa. Gracias», concluía la conmovedora misiva.

Abuelo del alma.

Ayer Angie, en una charla con este diario, nos dio detalles. «En realidad Coco es su abuelo del alma, es el papá de mi pareja, pero ellos desde el primer momento se eligen como abuelo y nieto para todos los días de su vida. Es un abuelo súper presente y tienen una relación única y espacial», explicó.

«Son muy compinches. Jonás ama ir todos los fines de semana a Telén donde Coco le da todos los gustos, entre ellos jugar al fútbol, ir a la chacra a ver los animales, y comer los asados que le hace. Ahí debo confesar que todos aprovechamos la volada», confesó entre risas.

«Él cuenta los días que lleva sin ver a su abuelito: 56. Es increíble el sentimiento que comparten. Se extrañan tanto que cada vez que se comunican por videollamada terminan llorando los dos, casi que es un problema, una complicación», reveló la mamá..

«Hace veinte días me pidió que vaya a la comisaría para ver si podíamos viajar a Telén. Lo ví tan triste que fui, pero me dijeron que no. Cuando le conté se puso muy triste, pero lo aceptó. Pero en esta semana volvió a insistir y nosotros tratamos de contenerlo prometiendo una nueva consulta a las autoridades», agregó.

La carta.

Angie detalló ese maravilloso instante donde Jonás tomó su propia decisión de gestión. «Pero anoche ví que había agarrado un cuaderno y estaba escribiendo. Cuando quise ver, no me dejó acercar. Al ratito vino hasta donde estaba y me entregó esa cartita para que la llevara a la comisaría al otro día. Cuando la leí me emocioné y decidí publicarla», admitió.

«Enseguida la gente reaccionó de tal manera que nos sorprendió. Estuvimos con él hasta después de la una de la madrugada contestando mensajes. El estaba feliz de esos saludos y felicitaciones», añadió.

Con respecto a la entrega de la carta afirmó «Te soy sincera, no la llevé todavía, acá la tengo en el bolsillo. Pero ya no hace falta, el comisario ya se comunicó conmigo. A la mañana, temprano, la había leído porque acá se difundió por las redes sociales. Él prometió que iba a consultar la situación y contestarle la cartita. Estoy tranquila, sé que sea lo que sea lo va a entender y aceptar».

